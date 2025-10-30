La plantilla de Técnicos Superiores Sanitarios de La Rioja secunda al cien por cien la huelga nacional

LOGROÑO/ MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Técnicos Superiores Sanitarios de La Rioja, formada por unas 400 personas, han secundado al cien por cien la huelga nacional. Una iniciativa que se enmarca en la protesta a nivel estatal que, además de este jueves, se desarrollará el y el 3 y 4 de noviembre, "ante la falta de cumplimiento" por parte del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Hacienda y las Consejerías de Salud de las CCAA, de los acuerdos adquiridos en junio sobre la inclusión de las demandas del colectivo en el borrador del Estatuto Marco.

"En esta ocasión el Ministerio de Sanidad ni siquiera ha recibido al comité de huelga, evidenciando una total falta de respeto hacia miles de profesionales que sostienen cada día el diagnóstico, los cribados y la seguridad del sistema sanitario público", advierten.

Los Técnicos Superiores Sanitarios son los profesionales responsables de realizar las pruebas diagnósticas, los tratamientos radioterápicos entre otros, así como los cribados poblacionales y las técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades.

Así, recuerdan que sin su trabajo "el sistema se paraliza". "Lo ocurrido recientemente en Andalucía es un ejemplo claro de lo que sucede cuando se desprecia esta labor esencial: pruebas suspendidas, cribados detenidos y pacientes sin diagnóstico. Pese a esta realidad, el Gobierno central y las comunidades autónomas continúan ignorando las reivindicaciones de un colectivo imprescindible para la salud pública", explican en un comunicado.

Los TSS afirman que no quieren paralizar la sanidad, pero se ven en la obligación de hacerlo. "No se puede sostener un sistema sanitario moderno, tecnológico y eficaz sin reconocer ni actualizar las titulaciones y condiciones laborales de quienes lo hacen posible desde los laboratorios, los servicios de radiología, anatomía patológica, radioterapia, medicina nuclear, documentación sanitaria... Esta huelga no es solo una medida laboral, sino una llamada de alerta a la sociedad y a las administraciones", añade.

De este modo, el 29 de octubre tendrá lugar una jornadas de permanencia y ocupaciones simbólicas en los centros sanitarios desde las 15.00 horas, informando a los pacientes sobre los motivos de la huelga.