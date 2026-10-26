LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro critica "la privatización inminente del servicio de agua", según han señalado, que este hecho "se llevará al pleno municipal el próximo mes para su aprobación".

Según han podido conocer, el Ayuntamiento convocó el pasado viernes una mesa de negociación para esta mañana para "abordar la privatización del servicio municipal de agua y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con el fin de definir la situación de los cuatro funcionarios afectados".

Sin embargo, el Consistorio "no ha facilitado la documentación requerida por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para conocer los detalles del proceso". "Ante esta falta de información, las organizaciones sindicales se han plantado, lo que ha provocado la suspensión de la mesa a la espera de una nueva convocatoria", han señalado.

Al parecer, "el proceso para hacer efectiva la privatización se iba a desarrollar a lo largo del próximo mes", si bien "las prisas por parte del consistorio ha hecho que acabe por desarrollarse a lo largo de esta misma semana".

La Plataforma ha apuntado que "se ha convocado una Comisión de Obras extraordinaria para este jueves 29 de octubre a las 18 horas, y una hora después, se celebrará el pleno, también de carácter extraordinario, para someter a votación su aprobación definitiva. Como primer punto, anuncian una subida de la colocación del contador de 87,80 euros a 153 euros". Ello supone "un aviso de lo que se avecina".

Desde la Plataforma critican "el ocultismo con el que ha sido llevado a cabo todo el proceso". "Desde que nos conformamos como grupo, hemos querido saber cuál era la situación real solicitando una reunión con la alcaldesa y con el concejal de área Luis Salazar.

Del mismo modo, "hemos solicitado el informe técnico que, según el concejal, recomendaría la privatización del servicio y que fue denegado a grupos de la oposición". "Ambas solicitudes siguen a día de hoy sin respuesta mientras el equipo de gobierno sigue dando pasos hacia la privatización", ha apuntado.

El grupo defiende que "la ciudadanía tiene el derecho legítimo a opinar y decidir sobre la gestión del servicio municipal de agua.

"Consideramos una grave falta de transparencia que se avance hacia la privatización del servicio sin que se hayan dado a conocer los detalles esenciales del proceso: qué funciones se van a transferir, por cuánto tiempo y bajo qué modalidad contractual".

"Las decisiones de este calado no pueden tomarse de espaldas a los ciudadanos". "Es especialmente preocupante que ni siquiera los grupos de la oposición, con quienes hemos contrastado la situación, dispongan de información al respecto", ha señalado.

La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro se constituyó el pasado miércoles 7 de octubre para "frenar los intentos de privatización de la gestión del agua y exigir al consistorio local total transparencia e implicación ciudadana".

"La experiencia en otros municipios nos alerta de que ceder la gestión a empresas con ánimo de lucro supone un incremento de las tarifas, el deterioro de las infraestructuras, el empeoramiento de las condiciones laborales y la pérdida del control democrático sobre un recurso vital. Además, revertir la situación y recuperar el control del agua en los próximos años puede suponer un costoso y caro recorrido que no siempre se logra culminar".

Entre sus primeras acciones, ha estado la campaña de recogida de firmas a través de Change.org. "En tan solo una semana, ya suman casi 500 apoyos y este número continúa en ascenso".

La Plataforma insiste en que "la ley distingue gestión directa e indirecta; o lo que es lo mismo, pública o privada. "Externalización no es una tercera categoría que permita eludir esa distinción".

Y se reafirma en que "mantener el servicio público es la única garantía para tener un acceso universal, asequible y de calidad al agua". Desde la Plataforma exigen al equipo de gobierno que detenga de inmediato el proceso y abra vías de diálogo. "Estamos aquí en representación de una ciudadanía que se opone a esta modificación.

A través de la prensa "hacemos un llamamiento a nuestros representantes políticos para que dejen de dar la espalda a los jarreros y nos reciban en la solicitada reunión con carácter urgente". El agua "no es una mercancía con la que comerciar, es un derecho humano fundamental que debe gestionarse bajo criterios de bien común y no de beneficio económico", ha concluido.

Por eso, no solo exigimos detener sus planes, sino que les instamos a que firmen el 'Pacto Social por el Agua Pública, la resiliencia hídrica y la adaptación climática en Haro' para garantizar la calidad y transparencia del servicio desde hoy y en el futuro.