Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de La Rioja "preocupada" por el proceso de escolarización en infantil

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LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de La Rioja (integrada por CCOO, UGT, STAR, STE-RIOJA, IU, PSOE, FAPA y Frente de estudiantes) ha manifestado "su profunda preocupación" ante el proceso de escolarización en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), que vuelve a poner de manifiesto "el progresivo debilitamiento de la red pública en beneficio de intereses privados".

Desde la Plataforma, a través de un comunicado, han señalado que "venimos advirtiendo que las políticas educativas impulsadas por el actual Gobierno de La Rioja están favoreciendo de manera clara el trasvase de alumnado desde la escuela pública hacia la concertada". Esta deriva "no es casual, sino consecuencia directa de decisiones políticas que priorizan un modelo educativo que no garantiza la equidad ni la igualdad de oportunidades".

En este sentido, han criticado "especialmente la implantación de la denominada zona escolar única que agrupa Villamediana de Iregua, Lardero y Logroño, una medida que supone un ataque directo a la escuela pública". "Lejos de mejorar la libertad de elección de las familias, esta medida desregula el sistema, incrementa la competencia desigual entre centros y favorece la concentración de alumnado en determinados colegios, en detrimento de otros, principalmente públicos", han apuntado.

Asimismo, han alertado de que esta política "contribuye a la pérdida de líneas en centros públicos, debilitando su estructura y reduciendo su capacidad de respuesta educativa. El cierre de unidades no solo implica menos recursos, sino también una merma en la calidad educativa y en la cohesión social de nuestros barrios".

Ante esta situación, han exigido la "paralización de cualquier cierre de líneas en la red pública; "una planificación educativa basada en criterios de equidad, cohesión territorial y defensa del interés general"; "una mayor dotación de personal auxiliar en los centros públicos, imprescindible para garantizar una atención adecuada al alumnado, especialmente en etapas tan sensibles como Educación Infantil".

Además, "la revisión urgente de la política de escolarización para evitar el desequilibrio entre redes y asegurar el fortalecimiento de la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo".

La escuela pública "es un pilar fundamental para garantizar una educación inclusiva, democrática y de calidad para todo el alumnado. Su debilitamiento no solo afecta al presente del sistema educativo, sino que compromete el futuro de nuestra sociedad", han señalado.

Desde la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de La Rioja han reiterado "su compromiso con una educación pública fuerte, dotada y equitativa, y hacemos un llamamiento a la comunidad educativa y a la ciudadanía para defenderla activamente".