La Plataforma del Tercer Sector de La Rioja anima a marcar la 'X Solidaria'

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Tercer Sector de La Rioja (PTS La Rioja), representando a 54 ONGs de nuestra comunidad, ha solicitado a que los contribuyentes marquen la casilla de la 'X Solidaria' en su declaración de la renta. De este modo, según ha señalado su presidenta, Esther Espinosa, contribuirán a que estas organizaciones puedan continuar

trabajando en proyectos para defender y dar apoyo a los colectivos más vulnerables.

Ha señalado, en comparecencia de prensa, en la que ha estado acompañada del vicepresidente de la Plataforme, Félix Fuertes, y la secretaria, Silvia Andrés, que en el año 2020, el 55 por ciento de los contribuyentes, más de 11,5 millones de personas, marcaron la casilla solidaria de la renta. Sin embargo, todavía hay un 45 por ciento de

personas que no marcó la casilla de la 'X Solidaria'. Un 11 por ciento, porque señaló solamente la casilla de la Iglesia Católica; y un 34 por ciento, porque dejó en blanco su asignación.

Así mismo, ha insistido en que se pueden marcar las dos casillas: la 106 'Actividades de Interés Social' y la 105 'Iglesia Católica' y que, de este modo se consigue una ayuda doble, porque la ayuda se suma, no se divide. Así, el contribuyente aporta un 0,7 por ciento de sus impuestos a cada una de ellas, en total un 1,4 por ciento. Y ello no le cuesta nada, no paga más, ni le devuelven menos.

Por otra parte, ha recalcado que ese 0,7 por ciento que se aporta no puede ser objeto de ninguna acción de recorte por parte del Gobierno, puesto que éste ha de respetar obligatoriamente la voluntad de las personas contribuyentes.

La PTS de La Rioja ha recordado que el plazo para hacer la declaración de la renta, que comenzó el pasado 7 de abril, finalizará el próximo 30 de junio, por lo que quienes todavía no la hayan realizado están a tiempo de marcar la 'X Solidaria'.

EN TIEMPOS DE CRISIS

Fuertes, por su parte, ha indicado que el foco de la campaña de este año está en el contexto actual de la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus. Por lo que con el gesto de marcar la 'X Solidaria', el contribuyente hace posible la atención a personas en situación de vulnerabilidad, que se ha visto agravada ante estas circunstancias.

Ha recordado que, al inicio de la pandemia todo se paró, pero gracias a la 'X Solidaria', las ONGs siguieron trabajando, aún más, para asistir a millones de personas que lo

necesitaron.

La PTS ha resaltado el sobresfuerzo que siguen haciendo las entidades sociales riojanas para atender el aumento exponencial de la pobreza y la exclusión social que está viviendo nuestra comunidad, debido a la pandemia de la COVID-19. Ha puesto en valor a los cientos de personas trabajadoras y voluntarias, ya que gracias a su

entrega, profesionalidad y dedicación se está logrando atender a todos los colectivos. Ha recordado que en el año 2021 la pandemia y la crisis continúan, por lo que es importante marcar la casilla 106 de 'Actividades de Interés Social' para poder continuar ayudando

a millones de personas.

Entre los colectivos que se benefician de la solidaridad de los contribuyentes con la 'X Solidaria' están las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social; las personas mayores; las personas co discapacidad; infancia y familia; mujeres en riesgo de exclusión social.

También personas con problemas de adicciones; población rural; y personas migrantes y refugiadas.

RECAUDACIÓN EN 2020

Andrés, en su intervención ha apuntado que, a nivel nacional, en 2020, se recaudaron más de 387 millones de euros que irán destinados a proyectos sociales desarrollados por las ONGs. Esto

supone un aumento de más de 26 millones de euros, respecto a la recaudación de 2019. En La Rioja creció en unos 200.000 euros.

Más de un 77 por ciento para programas desarrollados por las ONG de acción social; casi un 20 por ciento para programas de cooperación y desarrollo; casi un 3 por ciento para programas dirigidos a favorecer el medio ambiente.

En cuanto a La Rioja, la PTS informó de que en el año 2020 el 24,19 por ciento de los contribuyentes riojanos no marcaron ninguna casilla en su declaración de la renta.

Y respecto a la cantidad recaudada en La Rioja en 2020, con cargo a la asignación tributaria de IRPF del 2019 la Plataforma informó de que fue de 1.628.749,64 euros, recaudación que tiene su ejecución en el año 2021. El reparto a las entidades del Tercer Sector se divide en 1,4 millones para programas, y 160.000 euros para inversiones.

Finalmente, ha recordado que los programas que desarrollan las ONGs con los importes recibidos de la 'X Solidaria' son concedidos de manera fundamentada, a través de la concurrencia competitiva de subvenciones de las diferentes Administraciones y que su control está sujeto a la Intervención General del Estado.