Las plazas de Calahorra se convertirán en cines al aire libre durante el mes de julio

Nuevo ciclo 'Cine en plazas' para el mes de julio en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las plazas Juan Apiñani, Maestro Arroyo, Portillo de la Rosa y 1ª Travesía de Paletillas se convertirán en grandes salas de cine al aire libre durante el mes de julio. El Ayuntamiento de Calahorra ha programado el ciclo 'Cine en plazas' para ampliar la oferta cultural y lúdica este verano en la ciudad, así como para dinamizar diferentes barrios de la ciudad.

"Queremos que las noches de los martes de julio se conviertan en un punto de encuentro para todas las generaciones. Hemos seleccionado una cartelera muy atractiva y variada, pensada para que tanto niños y jóvenes como mayores disfruten juntos del cine y de las noches del verano calagurritano", ha resaltado el concejal de Juventud, Iván Jiménez.

'Cómo entrenar a tu dragón' será la primera película que se proyectará el 7 de julio en la plaza Juan Apiñani. El 14 de julio en la plaza Maestro Arroyo se visionará el film 'Padre no hay más que uno 4' y 'Wonka' el 21 de julio en la plaza Portillo de la Rosa, junto al torreón. Cerrará este ciclo cinematográfico la película 'Voy a pasármelo bien' el 28 de julio en la plaza de la 1ª Travesía de Paletillas. Todas las películas se proyectarán gratuitamente a partir de las 22,00 horas.