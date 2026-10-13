El plazo para la presentación de los justificantes de las chiquibecas se extenderá hasta el 2 de noviembre

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LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado este martes de que el plazo para presentación de los justificantes para el cobro de las ayudas económicas municipales para el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, conocidas como chiquibecas, se extiende hasta el próximo 2 de noviembre.

Las chiquibecas se destinan a financiar los gastos del mes de julio y la cuantía presupuestaria que el Ayuntamiento de Logroño tiene consignada para estas ayudas es de 156.600 euros.

El importe de las ayudas va desde los 200 a los 260 euros, y para cobrarlas se requerirá justificar que se ha realizado el pago al centro educativo.

Más información y acceso a las bases completas en la web municipal www.logroño.es