El Pleno del Consejo Regulador avanza en la 'Agenda Somos Rioja' con nuevas medidas de apoyo al inscrito - CONSEJO REGULADOR DOCA RIOJA

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en línea con la consecución de la 'Agenda Somos Rioja', ha aprobado en su sesión celebrada este viernes modificar el Pliego de Condiciones y Estatutos para albergar una medida orientada a seguir dotando al sector vitivinícola riojano de herramientas que refuercen su competitividad y favorezcan la adaptación a las necesidades actuales de los operadores.

En este sentido, de acuerdo con lo aprobado hoy por unanimidad, Rioja flexibiliza el acceso a la elaboración de vinos con indicación de envejecimiento al eliminar el requisito que exigía disponer de unas existencias mínimas de 225 hectólitros en proceso de envejecimiento, de los que la mitad, al menos, debían estar contenidos en un mínimo de 50 barricas para obtener la consideración de bodega criadora y poder elaborar, por ende, vinos amparados con las menciones Crianza, Reserva y Gran Reserva.

Este acuerdo adoptado "es fruto de la escucha activa y del diálogo permanente con el sector impulsado desde la Presidencia del organismo, con el objetivo de identificar aquellas cuestiones susceptibles de simplificación o mejora que permitan responder con mayor eficacia a la realidad actual de la Denominación y el mercado".

En concreto, la medida hace referencia al eje "Servicio al Inscrito", dentro de la Agenda, que persigue una Denominación cada vez más cercana, ágil y útil para viticultores y bodegas, facilitando su actividad sin renunciar a los elevados estándares de calidad que caracterizan a Rioja.

Con esta modificación, cualquier operador podrá desarrollar esta actividad sin necesidad de alcanzar un número mínimo de barricas, favoreciendo especialmente el acceso de pequeños proyectos, nuevos operadores y jóvenes elaboradores a las categorías de envejecimiento que constituyen uno de los principales activos cualitativos de Rioja.

"La 'Agenda Somos Rioja' nació para situar a los inscritos en el centro. Hoy damos un paso más en ese compromiso, flexibilizando nuestra estrategia, con una medida que facilita la actividad de nuestros operadores, especialmente de los pequeños proyectos y de quienes quieren emprender y desarrollarse profesionalmente dentro de la Denominación, favoreciendo también el relevo generacional", apunta Raquel Pérez Cuevas, presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

La modificación mantiene intactas las exigencias de calidad para las instalaciones de elaboración, garantizando que el nivel asociado a estas permanezca inalterado para seguir ofreciendo los más altos estándares de calidad por los que Rioja es conocida a los consumidores.

COMPROMISO CON EL EQUILIBRIO.

El Pleno también ha acordado trasladar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la recomendación de no autorizar nuevas plantaciones de viñedo en la zona de producción de la DOCa Rioja durante el próximo año, aprobada hoy en su sesión. Esta decisión se enmarca en el Plan para la Recuperación del Equilibrio y los avances logrados tras años de implantación.

Con este acuerdo, el Consejo Regulador mantiene una línea de actuación basada en la responsabilidad colectiva y en la búsqueda del consenso entre los distintos operadores del sector, priorizando la estabilidad y el valor de la Denominación, reforzando a medio y largo plazo la sostenibilidad económica de la Denominación.

"Los acuerdos adoptados hoy reflejan el compromiso del Consejo y el sector con una gobernanza basada en el consenso, la anticipación y la mejora continua de los servicios que presta a sus inscritos, así como el firme convencimiento de que una Denominación referente como la nuestra debe evolucionar al tiempo que mantiene intactos los altos estándares de calidad y valores que han consolidado su prestigio internacional", concluye Pérez Cuevas.

SOBRE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA.

Rioja, la Denominación de Origen Calificada más antigua de España, que data de 1925, y la primera en recibir la certificación de Calificada en 1991, se posiciona como una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa y autocontrol que desarrolla su Consejo Regulador.

Esto, unido a su carácter pionero, su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, han sido determinantes para alcanzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Rioja representa más del 40% del valor de los vinos con Denominación de Origen en España y está presente en 139 países.

Con más de 65.000 hectáreas, la DOCa Rioja se conforma de tres zonas con características vitivinícolas diferentes - Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental -, que abarcan 144 municipios por los que se extiende la Denominación, con cerca de 600 bodegas y más de 13.000 viticultores. Una pluralidad que garantiza diferentes tipologías de vinos, que ponen en valor el origen singular y la diversidad, siempre con una alta calidad garantizada