El pleno da luz verde al centro joven en Cascajos pero rechaza la recogida de residuos 'puerta a puerta'

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves la moción del PP en la que solicitaba la construcción de un centro joven en el barrio de Cascajos. Un centro joven que, como ha defendido la concejal popular, Celia Sanz, es necesario para "ayudar a los jóvenes a que tengan herramientas para socializar, puntos de encuentro para fomentar la convivencia intergeneracional y también necesario para conciliar e integrar los barrios".

La moción del PP ha contado con los votos en contra de Unidas Podemos y el Grupo Municipal Socialista. En primer lugar, el concejal de UP, José Manuel Zúñiga, ha criticado la moción del PP porque "es incoherente" y lamenta que el PP, con esta moción, "está haciendo propaganda".

Así, ha señalado, "ya hay servicios de calidad y suficientes aunque, todo se puede mejorar, pero me da la sensación de que esta propuesta solo quiere marcar la agenda con propuestas que ustedes mismos no quisieron sacar adelante porque no les dio la gana. Están demostrando que no les importa la ciudadanía si no hacer todo el ruido posible para recuperar el poder de la ciudad".

También ha votado en contra el Grupo Municipal Socialista. En su intervención la concejal, Beatriz Nalda, ha enumerado "las numerosas iniciativas que se realizan desde el Ayuntamiento para ofrecer a la juventud alternativas de ocio y mejorar su calidad de vida".

Por su parte, el resto de grupos, PP, Cs, los concejales no adscritos, y el PR+ han votado a favor de la moción, por lo que ha salido adelante.

RECOGIDA DE RESIDUOS 'PUERTA A PUERTA'

El pleno ha continuado con el debate de la moción planteada por el PP con la que defendían "soterrar contenedores en intervenciones del centro y poner en marcha el plan de recogida de residuos 'puerta a puerta' en el Casco Antiguo". La moción ha sido rechazada.

Como ha defendido la concejal del PP, Patricia Lapeña, es necesario este soterramiento porque "los logroñeses y turistas se encuentran con diferentes calles y zonas emblemáticas de la ciudad con contenedores apelotonados, en mal estado y, todo ello, supone una mala estética".

Por ello, ha explicado, "debemos ser más ambiciosos, de forma estratégica y con acción de conjunto" y en la zona del Casco Antiguo "por su singularidad" los populares proponen la recogida puerta a puerta que "ya se realiza en otras ciudades españolas".

"Solicitamos así que implemente una cuestión que lleva retrasándose toda la legislatura para mejorar el aspecto de la zona de la ciudad y facilitar la gestión de los residuos a través de un calendario de recogida por tipología. Todo ello, además, podría implantarse luego en otras zonas de la ciudad", ha finalizado.

En el turno en contra, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha querido recordar al Partido Popular que hace años, este modelo de 'Puerta a Puerta', con Ruiz Tutor (PP) al frente ya se realizó y fue "un absoluto caos y fracaso". Un fracaso -ha dicho- épico". También han anunciado su voto en contra Unidas Podemos y el PSOE. En este último caso, el concejal socialista, Jaime Caballero, ha criticado la moción porque "el PP no tuvo el detalle ni de mejorar la accesibilidad de los contenedores".

Además, ha criticado, "se atreven a decir que los contenedores de la orgánica van a ser una molestia para los vecinos en vez de hablar de lo importantes que son. Esa es su forma de gestionar. Saben que piden cosas que no se pueden hacer, llegan tarde, no aportan nada nuevo y siempre están en el estado permanente de incoherencia".

Finalmente, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha tomado la palabra para defender su modelo de ciudad frente al del PP "el de las dobles filas". Ante ello, ha indicado, "están muy despistados, ha quedado claro el modelo de ciudad que defiende el PP y el que defiende el PSOE. La gente decidirá".

QUIOSCOS DE PRENSA COMO RED DE ANIMACIÓN CULTURAL

También se ha sometido a debate en este Pleno municipal la creación de una red de animación cultural de los quioscos de prensa municipales. La moción ha decaído con los votos en contra de PR+, UP y PSOE.

El concejal 'popular', Josu Ahedo, ha asegurado que defienden esta moción porque "nos la están solicitando y demandando" ya que estos espacios públicos "se pueden aprovechar para actividades culturales. Hay que mirar al futuro y que los logroñeses puedan utilizar estos espacios para fomentar la cultura".

La moción ha contado con una enmienda por parte de Cs ya que, como han explicado, "aunque es una buena idea que los quioscos que estén cerrados puedan generar una nueva oportunidad y el planteamiento del PP nos gusta creemos conveniente ajustar algunos términos para acercarnos a la realidad y no llamarlos 'espacios' de animación cultural si no 'puntos' porque en numerosos casos los quioscos dejan un escaso espacio para el tránsito peatonal". La enmienda ha sido rechazada.

El turno en contra lo han utilizado tanto el PR+ como Unidas Podemos como el PSOE. En este último, la concejal, Carmen Urquía, ha recordado que "los quioscos son de carácter privado y ahora mismo la ordenanza dice que esos quioscos, pasado un tiempo, deberían quitarse y habría que modificar la ordenanza si se quieren mantener. Si saben lo que pasa no deberían empezar la casa por el tejado sabiendo que las trabas son muy grandes. Además, "los quioscos, en muchos casos, no están ubicados en el mejor lugar para poder hacer esa realidad cultural".

En este punto, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, también ha tomado la palabra para recordar las actuaciones realizadas en esta legislatura que permiten disfrutar de un "Logroño abierto". "Me siento orgulloso de la labor que se está realizando desde Cultura y siento que esta ciudad tiene un vivo nervio cultural. En tres años hemos trabajado con mucha calidad el incremento y desarrollo cultural de la ciudad de Logroño y creo que se está notando".