Hermoso de Mendoza, sobre ser de nuevo candidato a alcalde de Logroño: "En septiembre daremos respuesta a eso"

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza, ha pospuesto hasta el próximo mes de septiembre el desvelar si va a ser o no de nuevo el candidato de su partido a la Alcaldía de la capitarl riojana en las elecciones locales de mayo de 2023.

Así lo ha señalado, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, durante una comparencia en la calle República Argentina, con motivo de la finalización de las obras de remodelación de esta vía logroñesa.

"En septiembre hablaremos. Ahora es agosto, es un mes para conversar, charlar y pensar también sobre esto, y en septiembre daremos respuesta a eso", ha apuntado Pablo Hermoso de Mendoza, quien, con todo, ha afirmado que "hay proyecto, hay equipo, y yo creo que hay un modelo de ciudad y un proyecto muy claro".

Y ha criticado, en este sentido, que "hay quien intenta paralizar el progreso, el que intente no ver, porque hay negacionistas de las obras, hay gente que viene y dice 'qué mal está esto'".

"Que mal está el qué, si antes no había flores, no había aceras amplias, no había espacio para poder caminar. ¿Qué prefieres, vivir en una calle triste y plagada de coches? Pues entonces vota al PP", ha afirmado el primer edil logroñés.

Y, al respecto, Hermoso de Mendoza también ha rechazado que el desarrollo actual de obras en las calles de la ciudad pueda ser tachado de electoralismo.

"Nosotros tenemos cuatro años. Si en cuatro años, con pandemia y la que está cayendo, y sin conocer el Ayuntamiento porque entramos de nuevos, estamos haciendo todo esto, qué seremos capaces de hacer en otros cuatro años. Lo más cómodo habría sido no hacer nada", ha finalizado.