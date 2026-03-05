Pleno de Logroño rechaza moción del PR+ reclamando sorteo en adjudicación de "todas promociones VPO en suelo municipal"

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno correspondiente al mes de marzo, ha rechazado -con el 'sí' de PR+ y Podemos, el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Vox y la edil no adscrita Eva Loza- una moción regionalista "para garantizar la concurrencia pública, la publicidad y la transparencia en la adjudicación de todas las promociones de vivienda de protección oficial (VPO) que se desarrollen en suelo municipal", reforzando el control municipal.

Para ello, su portavoz, Rubén Antoñanzas, ha planteado que "se dé máxima difusión pública de cada promoción, con información detallada de los requisitos, plazos y listados de inscritos y adjudicatarios, seleccionados -ha recalcado- mediante sorteo público ante notario".

Todo esto, ha dicho, "para el futuro, para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado ahora", aunque ha reclamado también al alcalde "que, para el presente, entregue el listado de los adjudicatarios y dé una explicación sobre lo ocurrido", ya que, como ha recordado, "la única opción que tienen hoy las familias de rentas medias y los jóvenes para acceder a una vivienda en Logroño es la vivienda protegida".

La portavoz del Grupo Mixto Podemos, Amaia Castro, ha lamentado que la VPO "ya no son asequibles", recordando que lo que solicitan los regionalistas "figura en la Ley de Vivienda", así como en el convenio municipal con el IRVI. "Dejación, incompetencia, no sé qué ha pasado", se ha preguntado la edil, quien ha mostrado su apoyo a la moción "solo porque reclama que se cumpla la legalidad vigente".

Por parte de VOX, su portavoz María Jiménez ha dicho que "la VPO no debe convertirse en una rifa", defendiendo que "se debe entregar a quién más lo necesita". Ha acusado tanto a Antoñanzas como al PSOE de generar "una alarma innecesaria" en este asunto, pero ha criticado también al Gobierno local porque "es el ejemplo de cómo no se debe gestionar, dejar en manos de promotoras no es justo, porque hay que hablar de justicia social, no solo de legalidad".

Luis Alonso, portavoz del Grupo Socialista, ha rechazado la acusación de "alarmismo, cuando la propia concejala de Vivienda reconoció que podían haberse entregado 'a dedo' las VPO". "104 VPO que se ha dejado a la iniciativa privada decidir a ellos solos a quién va y a quién no, y no es culpa de ellos, sino del Gobierno local que ha hecho dejación", ha lamentado.

La edil de Vivienda, Patricia Sáinz, ha recordado que la aportación durante años en este ámbito ha sido "cero", calificando la moción de "tardía y por puro oportunismo político" y reivindicando que "cuesta muchísimo esfuerzo poner en marcha un plan de vivienda, buscando todos los sistemas para que haya vivienda a favor de los logroñeses, dentro de la legalidad siempre tal como hemos hecho".

Recuerda que se publicó hace un año el pliego "en el que no cabía interpretación, porque era clarísimo", sin que, en aquel momento, "nadie se opuso". Ha acusado a la oposición de "manipulación política", incidiendo en que solo "genera ruido y trata de enfangar un proceso y legítimo".

Por otro lado, se ha aprobado una moción planteada por el PP para "el impulso de la puesta a disposición del IRVI de las viviendas y solares de la SAREB"; y se han rechazado otras tres mociones: una, del PSOE para "impulso" y "ampliación" de los aparcamientos cerrados de bicicletas; otra, también socialista, para "avanzar en políticas de igualdad en la ciudad"; y una tercera, de Podemos, "para establecer la incompatibilidad de nuevas viviendas de uso turístico en suelo urbano residencial mediante la modificación del Plan General".