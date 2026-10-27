El Pleno Municipal de Calahorra aprueba una moción sobre limpiezay otra sobre el Hospital

La concejal del PSOE de Calahorra Mercedes González muestra fotos del hospita - LA BRÚJULA

CALAHORRA (LA RIOJA), 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de Calahorra correspondiente al mes de octubre, reunido anoche, aprobó una moción del Grupo Municipal Socialista que reclamaba el cumplimiento del contrato de limpieza viaria por parte del Ayuntamiento de Calahorra.

Se trata de un asunto que no acaba de resolverse, a pesar de haber dedicado al aseo de las calles 14,6 millones de euros para un periodo de 10 años, lo que supone la mayor inversión municipal de la historia de Calahorra.

Y es que, como apuntó el concejal de Izquierda Unida, Óscar Moreno, PP y PSOE se vienen culpando mutuamente de la suciedad en las calles según estén en el Gobierno municipal o en la oposición, manejando en ambos casos y ambos partidos, parecidos argumentos.

El socialista Antonio León recordó que "a principios de 2025" -el 7 de abril de ese año- entró en vigor el nuevo contrato de limpieza "sin que se hayan realizado las auditorías de seguimiento establecidas, cosa que se evidencia en el hecho de que sigue habiendo basura, malas hierbas, heces de perros abandonadas, manchas que no se limpian, contenedores que no se recogen y un servicio de limpieza bastante deficiente", añadió el edil del PSOE.

Para IU, el PSOE tiene razón ahora en pedir que se realicen las auditorías."Vamos a ser serios y cumplir lo que nos hemos autoimpuesto.

Si hay que poner medidas sancionadoras porque no se está cumpliendo lo contratado, pues hagámoslo", añadió.

"Calahorra está más limpia que antes", dijo el popular David Antoñanzas que aseguró además que "hay diálogo y contacto constante con la empresa adjudicataria de limpieza".

Las seis auditorías de gestión obligatorias no se habrían realizado, según una argumentación poco clara, debido a que "la totalidad de la maquinaria y medios de limpieza no se incorporaron hasta el pasado verano".

El edil de limpieza no convenció a la Oposición y tampoco lo hizo la declaración por parte de la alcaldesa, Mónica Arceiz, de que se está trabajando en la primera auditoría del servicio de limpieza viaria que se realizará próximamente y que correrá a cargo de una empresa ajena a la adjudicataria de la limpieza. El PP votó en contra de la moción del PSOE lo que no evitó que se aprobara con los votos favorables del resto de grupos.

MEJORA URGENTE DEL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE CALAHORRA

También resultó aprobada -con los votos favorables de la Oposición y la abstención del PP- una segunda moción del PSOE, en este caso para mejorar el mantenimiento del Hospital de Calahorra.

Según la concejal Mercedes González, "desde el retorno del PP a la responsabilidad de gestionar la sanidad riojana, hemos asistido al abandono del mantenimiento del hospital de Calahorra, que ha visto cómo se tardan meses en resolver averías que deberían repararse con inmediatez".

Se refirió la edil socialista a "goteras en tuberías oxidadas" paliadas con "cubos y empapadores", "goteras severas en zonas frecuentadas por pacientes con inmunidad reducida", "zonas del techo con trozos sueltos desde hace meses que pueden caer sobre las personas" y "proliferación de matojos en los desagües con riesgo de atasco e inundación".

Además, "el suelo por donde pasan las camillas de los pacientes recién operados permanece con agujeros, tapado con cinta aislante, pese a que lo normal es que se sustituya tras haber agotado claramente su vida útil". "Finalmente -añadió la edil socialista- sigue pendiente la rehabilitación de las habitaciones restantes, que deberían sustituir baños no adaptados, arreglar desconchones, pintar paredes, después de que, durante la pasada legislatura se interviniera en las primeras 20 habitaciones con una inversión de 372.000 euros".

Es por ello que el PSOE pidió a la alcaldesa y a su equipo de gobierno que inste a la Consejería de Salud y al SERIS "a que actúen de manera inmediata en la reparación de las averías y problemas de mantenimiento que sufre el Hospital de Calahorra con la realización de una auditoría de todas las instalaciones del hospital que permita, en primer lugar, sustituir los elementos que hayan agotado su vida útil y, en segundo lugar, realizar una planificación ordenada de mantenimiento e inversiones que garantice a futuro el pleno rendimiento del Hospital de Calahorra".

La popular Reyes Zapata señaló que "nadie desea que el Hospital de Calahorra esté en malas condiciones", pero negó el paisaje "catastrofista" que presentó González.

Zapata dijo que su deseo es que todo se subsane, señaló que algunas de las averías a las que se refirió la edil socialista ya habían sido reparadas y comentó que la gestión pública hay una serie de trámites obligatorios que inevitablemente retrasan las reparaciones.

"Estamos a favor de que el Hospital de Calahorra esté en óptimas condiciones y a favor de cuantas reparaciones sean necesarias y ofrezca su mejor imagen, pero no podemos votar a favor de una moción que dibuja un hospital ruinoso que no responde a la realidad".

Así lo dijo la edil del PP cuyo partido no se opuso a la moción y se limitó a abstenerse.

Así las cosas, el asunto fue aprobado con los votos favorables del resto de los grupos políticos (PSOE, VOX e IU).