Un podcast escolar conecta Logroño con el Estado de Washington en un encuentro internacional con una senadora de EE.UU. - SAGRADO CORAZÓN JESUITAS

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de alumnado de 3º de ESO con altas capacidades del colegio Sagrado Corazón-Jesuitas de Logroño ha protagonizado una experiencia educativa única al recibir en el centro a estudiantes estadounidenses del programa COMPASSION, acompañado por la senadora del Estado de Washington, Claire Wilson.

La actividad se enmarca dentro de un innovador proyecto de podcast impulsado por el propio alumnado y coordinado por el Departamento de Orientación, en el que los estudiantes investigan, preparan y graban contenidos sobre temas de interés social.

Durante la jornada, los y las estudiantes han compartido diálogo, experiencias y un almuerzo con el grupo visitante, en un ambiente de intercambio cultural que ha culminado con la grabación de un episodio del podcast, que próximamente se publicará en Spotify.

El programa COMPASSION, promovido por el Washington State Leadership Board, permite a jóvenes estadounidenses conocer de primera mano iniciativas sociales en La Rioja, fomentando una mirada crítica y comprometida con la realidad.

La actividad ha sido posible gracias a la colaboración con la asociación World Fellows España. Desde el centro quieren expresar un agradecimiento especial a su director, César Martínez, por su implicación y apoyo en el desarrollo de esta iniciativa.

Este tipo de experiencias refuerzan la apuesta del centro por una educación que fomenta la ciudadanía global, el compromiso social y la excelencia humana, formando personas conscientes y comprometidas con su entorno.