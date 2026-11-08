Poetry Slam Logroño celebrará el próximo domingo 15 la segunda jornada de su sexta temporada

Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 8 noviembre 2026 12:25
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   LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Poetry Slam Logroño celebrará el domingo 15 de noviembre, a las 12 horas, la segunda jornada de su sexta temporada en el Centro de Expresión Corporal Kordelia.

   La sesión reunirá a diez voces: Poe, Ventura, Minina, El sexto hombre, Victoria, Ocasar, Sofía Ginés, Coleva, Pajarillo Cuatrovientos y Lu.

   La poeta Laura Calatrava, primera campeona del proyecto en la temporada 2021/2022, participará como invitada.

   Cada participante dispondrá de un máximo de tres minutos para presentar un texto propio, sin música, atrezo ni elementos escénicos adicionales. El público valorará las actuaciones y decidirá el resultado.

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