Poetry Slam Logroño celebrará el próximo domingo 15 la segunda jornada de su sexta temporada

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Poetry Slam Logroño celebrará el domingo 15 de noviembre, a las 12 horas, la segunda jornada de su sexta temporada en el Centro de Expresión Corporal Kordelia.
La sesión reunirá a diez voces: Poe, Ventura, Minina, El sexto hombre, Victoria, Ocasar, Sofía Ginés, Coleva, Pajarillo Cuatrovientos y Lu.
La poeta Laura Calatrava, primera campeona del proyecto en la temporada 2021/2022, participará como invitada.
Cada participante dispondrá de un máximo de tres minutos para presentar un texto propio, sin música, atrezo ni elementos escénicos adicionales. El público valorará las actuaciones y decidirá el resultado.