Poetry Slam Logroño encara su recta final: la penúltima batalla por llegar al Nacional se libra el 7 de mayo - POETRY SLAM

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Logroño entra en la fase decisiva de su temporada de poesía en vivo. El próximo miércoles 7 de mayo, la Sala Fundición acogerá la penúltima velada clasificatoria de Poetry Slam Logroño: una noche clave donde la palabra se convierte en acción y el público decide quién sigue en la carrera hacia el Campeonato Nacional.

El Poetry Slam no es un recital al uso. Es un formato escénico internacional en el que cada poeta dispone de tres minutos, sin música ni objetos, para defender un texto propio únicamente con su voz y su cuerpo.

Cinco personas del público, elegidas al azar, puntúan cada intervención. Se eliminan la nota más alta y la más baja, y las restantes deciden quién gana. La poesía aquí no solo se recita: se arriesga, se sostiene y se mide en directo.

La velada del 7 de mayo es decisiva: la persona ganadora se clasificará para la final de temporada, donde el público elegirá quién representará a Logroño en el Campeonato Nacional de Poetry Slam España.

Ese campeonato reunirá en septiembre en Cartagena a representantes de las 35 sedes activas en todo el país, en una de las citas más importantes de la poesía escénica en España. La persona ganadora del nacional dará el salto al circuito europeo.

A falta de dos veladas, la competición está muy avanzada y ya hay nombres clasificados para la final: Timi, Yoel Saldaña, Arantza Moreno, Ventura, Raquel Villar, El sexto hombre, Poe y Nai Salinas. Las últimas plazas se decidirán en estas citas finales.

Tras esta cita, solo quedará una última oportunidad: la última velada clasificatoria del 15 de mayo, que se celebrará en David Monge Comedy y contará con el poeta invitado Antonio Díez, cerrando definitivamente la lista de finalistas.

Competirán en esta penúltima velada: Maje, Soy Mario, Eva, Nuwanda, Tinta de Rocío, Nakoma Green, Lu., Pajarillo cuatrovientos, Jaione y Natural-Ines, en una noche que reunirá estilos, registros y sensibilidades diversas en un mismo escenario.

JOSÉ DANIEL ESPEJO, INVITADO ESPECIAL.

La velada contará con la participación de José Daniel Espejo, una figura singular dentro del panorama literario contemporáneo.

Escritor, periodista, activista y librero, Espejo es licenciado en Filología Hispánica y graduado en Trabajo Social por la Universidad de Murcia.

Es autor de una obra amplia que abarca poesía, narrativa y crónica, con títulos como Los placeres de la meteorología, Música para ascensores, Habla con medusas o Los lagos de Norteamérica, este último galardonado con el Premio Internacional Juan Rejano-Puente Genil 2019 y reconocido como Libro Murciano del Año 2020.

Su trabajo ha sido recogido en numerosas antologías y revistas, y ha recibido diversos premios internacionales.

Además, coordina la librería solidaria y espacio cultural Libros Traperos para la ONG Traperos de Emaús y escribe Espejismos, una columna dominical de crítica cultural y sociopolítica en La Verdad de Murcia. Su trayectoria combina escritura, pensamiento crítico y compromiso social, situándolo como una voz imprescindible y poco convencional.

Desde 2021, Poetry Slam Logroño se ha consolidado como una de las propuestas culturales más vivas de la ciudad, conectando la escena local con un circuito estatal en expansión y generando una comunidad fiel de público y participantes.