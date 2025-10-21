Policía Científica afirma que el cuerpo de la víctima de Los Lirios presentaba marcas de arrastre y descarta el suicidio

El hombre acusado de matar a su mujer durante la primera jornada del juicio, en la Audiencia Provincial de Logroño - JPEG - Europa Press

Vieron partes de la casa revueltas pero consideran que el presunto asesino quería dar la imagen de un robo, manipulando alguna zona

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una agente de Policía Científica, que estuvo presente en las inspecciones oculares tras recibir el aviso del presunto asesinato a manos de su marido de una mujer en el barrio de Los Lirios en el año 2020, ha asegurado que en el lugar del crimen "había mucha sangre y marcas de arrastre". Ante ello ha afirmado que "al menos" en el suceso intervino "una persona más" descartando, de nuevo, el suicidio.

Este martes se ha reanudado el juicio contra A.E.M., acusado de un delito de asesinato con alevosía por, presuntamente, matar a su mujer al conocer que ésta se quería divorciar. El Fiscal y la Acusación Particular solicitan 22 años de cárcel mientras que la defensa del propio acusado niega todos los hechos.

En su declaración como testigo ocular, ante el juez y el jurado popular, la agente ha indicado que observó partes de la casa "revueltas o desordenadas" pero, según su experiencia, "más bien parecía que se había intentado manipular alguna zona para dar la imagen de un robo".

SANGRE EN LA HABITACIÓN, LA COCINA Y LA ENTRADA DE LA VIVIENDA

Por su parte, y aunque el cuerpo de la víctima apareció en la entrada de la vivienda, "se observaron importantes manchas de sangre en la cama del matrimonio" y regueros de gotas de sangre en la cocina. Aunque no ha podido especificar cómo fue el orden de los hechos, sí que ha querido dejar claro que el "escenario" del crimen "era muy complejo".

Con respecto a la víctima y el cuchillo de cocina -el arma con el que acabaron con la vida de M.M.H.- que apareció cerca de su mano izquierda, la agente de la Policía Científica ha asegurado que "daba la sensación de que se lo colocaron".

De la inspección de la vivienda, recalca, "solo apareció ADN de la víctima" pero en el cuerpo de ella, sobre todo en las dos manos, "sí" que había muestras que correspondían al marido. A su juicio esas marcas podrían haberse producido por la necesidad de la mujer para defenderse de la agresión.

Aunque tampoco aparecieron muestras de ADN de ninguna persona en el arma del crimen, la agente no descarta que "alguien" lo hubiera podido limpiar para no dejar huellas.

LOS HECHOS

El suceso se remonta al 11 de octubre de 2020 cuando el acusado viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo permaneciendo allí unos días, según considera el Fiscal.

Por su parte, la madrugada del 13 de octubre éste regresó a su domicilio situado en el Parque de Los Lirios en Logroño que compartía con su esposa, M.M.H, de 56 años en el momento de los hechos.

Una vez accedió el acusado a dicha vivienda, comenzó una discusión con la víctima al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces, según el fiscal, cuando éste movido "por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante" en tórax y abdomen causándole la muerte.

Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.