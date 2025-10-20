Agentes de la Policía Nacional señalan que la muerte de la víctima de Los Lirios "no encajaba con un suicidio"

El hombre acusado de matar a su mujer durante la primera jornada del juicio, en la Audiencia Provincial de Logroño, a 20 de octubre de 2025, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios de los agentes de la Policía Nacional que acudieron al domicilio de la mujer asesinada presuntamente por su marido en el año 2020 han asegurado que, una vez en el lugar de los hechos y por la posición que presentaba el cuerpo de la víctima, "no encajaba con un suicidio". "Viendo la posición, el volumen de sangre... no inducía a pensar que se hubiera podido suicidar. No cuadraba".

Este lunes ha arrancado el juicio contra A.E.M., acusado de un delito de asesinato con alevosía al acabar con la vida de su pareja al conocer que ésta se quería divorciar. El Fiscal y la Acusación Particular solicitan 22 años de cárcel para el acusado mientras que los abogados de la defensa niegan los hechos.

En la primera sesión han comparecido como testigos los primeros agentes que acudieron al lugar tras recibir las llamadas tanto del 112 como del 091. Uno de ellos ha afirmado que, al llegar allí, "vimos al acusado nervioso pero como ajeno a las circunstancias, estaba como en shock. Nos refería constantemente que su mujer se había quitado la vida".

Aún así, los agentes han informado de que días después de los hechos, el acusado acudió por voluntad propia a las dependencias policiales y "cambió" la versión indicando que a su mujer le podrían haber hecho algo.

LOS HECHOS

Según informa el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el suceso se remonta al 11 de octubre de 2020 cuando el acusado viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo permaneciendo allí unos días. Por su parte, la madrugada del 13 de octubre regresó a su domicilio situado en el Parque de Los Lirios en Logroño que compartía con su esposa, M.M.H, de 56 años en el momento de los hechos.

Una vez accedió el acusado a dicha vivienda, éste comenzó una discusión con la víctima al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces, según el fiscal, cuando éste movido "por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante" en tórax y abdomen causándole la muerte.

Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.

Se da la circunstancia de que al coincidir el crimen con el inicio del confinamiento por la pandemia de Covid 19, éste no se descubrió hasta meses más tarde, lo que dificultó la investigación, hasta llegar a la celebración de este juicio.