La Policía detiene en Logroño a un agresor sexual y el juez decreta su ingreso en prisión

Agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha investigado un caso de agresión sexual ocurrido en Logroño, que ha finalizado con la detención de un hombre y su posterior ingreso en prisión. Una actuación en la que ha resultado fundamental el trabajo desarrollado por los agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de La Rioja.

Los hechos se produjeron después de que el ahora detenido, presuntamente, intentara mantener relaciones sexuales con una mujer en contra de su voluntad en el domicilio de este. Tras tener conocimiento de lo sucedido, se iniciaron las correspondientes actuaciones policiales para esclarecer los hechos, recabar los elementos necesarios para la investigación y proporcionar a la víctima la atención y protección adecuadas.

ANTECEDENTES POLICIALES

La investigación adquiere especial relevancia al tratarse de una persona que ya contaba con numerosos antecedentes de distinta naturaleza.

Entre sus múltiples antecedentes, figura un episodio en el que fue detenido después de haber sido sorprendido, presuntamente, realizando grabaciones a mujeres por debajo de sus faldas, conducta que motivó una nueva intervención policial.

UFAM: ESPECIALIZACIÓN AL SERVICIO DE LAS VÍCTIMAS

Detrás de las investigaciones como esta se encuentra el trabajo de UFAM, una unidad de la Policía Nacional dedicada a la prevención e investigación de los delitos relacionados con la violencia de género, doméstica y sexual, así como a la protección y atención de las víctimas.

Su función va mucho más allá de la investigación estrictamente policial. Los agentes destinados en estas unidades cuentan con formación específica para atender situaciones especialmente sensibles, en las que resulta fundamental ofrecer a la víctima un entorno adecuado para explicar lo ocurrido y afrontar el procedimiento con las mayores garantías posibles.

Uno de los mensajes fundamentales que la Policía Nacional traslada a las mujeres que puedan estar sufriendo o hayan sufrido cualquier forma de violencia sexual es la importancia de comunicar los hechos.

El miedo, la vergüenza, la incertidumbre o incluso las dudas sobre si lo sucedido constituye un delito pueden dificultar ese primer paso. Sin embargo, es importante acudir a Policía Nacional donde los agentes adscritos a UFAM, están para atender estas situaciones y ofrecer una respuesta adaptada a cada caso.

La respuesta policial comienza cuando se conoce lo ocurrido.