La Policía Local de Calahorra celebra la festividad de los Ángeles Custodios con reconocimientos a agentes y a civiles - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calahorra ha celebrado la festividad de los Ángeles Custodios, patronos del cuerpo, con un acto solemne, emotivo y lleno de reconocimientos en la plaza Padre Juan de Jesús María.

El primero de ellos ha sido para los agentes Javier Herreros, Miguel Barrio, Alejandro Sáenz y Raúl Lasota que "salvaron la vida a un conductor de 45 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria el 6 de junio de 2025".

También se ha reconocido a los agentes Laura Saiz, Óscar Díaz, Diego Medel y Sergio Arnedo que "el pasado 26 de septiembre salvaron la vida a un hombre de 60 años que, paralizado por un ictus en su domicilio, pedía auxilio al haberse producido un incendio del que no podía escapar".

A estos 8 agentes la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, les ha entregado una felicitación oficial por estas dos hazañas.

Asimismo, se ha agradecido a Alberto Abad, encargado del parque municipal de obras y servicios, "por su excepcional disposición, consiguiendo alimentar el repetidor de comunicaciones de Policía y el surtidor de combustible, siendo clave para mantener el servicio de la Policía Local en funcionamiento" y al técnico de la empresa Ascensores Polo, Valentín García, "por ponerse a disposición de la Policía para liberar a todas las personas atrapadas en ascensores de la ciudad en menos de 30 minutos".

Los dos sucesos ocurrieron el 28 de abril de este año, el día del apagón eléctrico generalizado.

Los dos han recibido una felicitación oficial de manos de la alcaldesa de Calahorra.

Además, la Policía Local ha rendido un homenaje a los miembros que forman la unidad de honores de la Policía Local, que escoltan a los Santos Patronos de Calahorra Emeterio y Celedonio en las procesiones del 3 de marzo y del 31 de agosto, con la entrega de un sable de la unidad grabado al exagente y exjefe de la unidad, Carlos Alfonso Morón.

Antes de estos reconocimientos la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, acompañada por la concejala de Seguridad, Reyes Zapata, y el inspector jefe de la Policía Local, Rubén González, han pasado revista a la plantilla de la Policía Local, prácticamente completa con 54 agentes.

Durante la celebración han estado presentes concejales del Ayuntamiento de Calahorra; representantes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y Local de otras jefaturas y de la agrupación calagurritana de Protección Civil y agentes jubilados de la ciudad.

La alcaldesa ha felicitado a todos los policías y les ha dado las gracias "por su entrega, sacrificio personal y su dedicación para lograr una convivencia más segura. Gracias por ser el reflejo de la mejor ciudad: Calahorra".

También ha recordado que "hemos apostado con decisión por la Policía Local. Hemos completado su plantilla y mejorado su equipación y sus medios porque no se puede exigir excelencia sin proporcionar los medios necesarios".

Mónica Arceiz ha destacado que "la seguridad de una ciudad, el bienestar al que tanto contribuyen, nunca están terminados ni completos. Siempre exigen esfuerzo, profesionalidad y compromiso y todos ustedes, estoy convencida de que poseen esas cualidades de sobra".

La jornada festiva ha continuado con una misa en la capilla del colegio San Agustín.