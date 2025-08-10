La Policía Local formula 14 denuncias por diferentes infracciones durante el fin de semana

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño ha formulado durante este fin de semana un total de 14 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, así como otras infracciones o delitos. Destacan las denuncias interpuestas por circulación indebida con vehículos de movilidad personal (3).

El resto de denuncias corresponden a tenencia o consumo de sustancias estupefacientes (3), resistencia a la autoridad (1), orinar en la vía pública (5) o infracciones derivadas de controles de alcoholemia (2).

Hay que subrayar que los agentes completaron 16 intervenciones durante el fin de semana por molestias, a requerimiento de vecinos de diferentes zonas de la ciudad. También se intervino por parte de Policía Local en 10 discusiones o peleas en espacios públicos. Y se llevó a cabo un dispositivo de control y prevención de seguridad ciudadana en el entorno de varios locales de discoteca, en el centro de la ciudad.

Dentro de la colaboración continua entre la Policía Local y la Policía Nacional, durante este fin de semana se han realizado controles conjuntos de alcoholemia y seguridad ciudadana en el centro de la ciudad, así como la coordinación operativa de las patrullas.