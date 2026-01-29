Policía Local imparte un curso sobre seguridad vial a las personas mayores de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Calahorra han impartido durante tres días un curso sobre seguridad vial a las personas mayores que participan en el programa municipal 'Apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, personas mayores y personas con discapacidad con un servicio complementario a la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia'.

Estas charlas informativas y formativas, tituladas 'Educación vial para personas mayores: camina seguro', han abordado temas importantes para mejorar la seguridad de las personas mayores en sus desplazamientos diarios.

Entre ellos han estado el uso correcto de los pasos de peatones, la importancia de cruzar por lugares visibles y evitar distracciones, cómo subir y bajar del transporte público de forma segura y la necesidad de las revisiones médicas y de la vista en el caso de las personas conductoras, entre otros muchos.

Los objetivos de estas charlas son identificar los principales riesgos viales que afectan a las personas mayores, promover hábitos seguros en la vía pública, fomentar el uso responsable y seguro del transporte público, enseñar pautas básicas de prevención y favorecer una movilidad más segura.

Este curso es una de las actividades del programa municipal 'Apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, personas mayores y personas con discapacidad con un servicio complementario a la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia', que el Ayuntamiento de Calahorra desarrolla anualmente de octubre a junio.

Más de 80 personas mayores de Calahorra participan en este programa, cuyas actividades tienen lugar en el Centro Joven municipal, en horario de 11 a 13,15 horas.

El programa, impartido por la educadora social municipal, se completa con actividades cognitivas y de psicomotricidad, talleres de manualidades y un ciclo de charlas sobre salud, deporte y seguridad vial con el fin de promover la autonomía personal, el envejecimiento activo y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.