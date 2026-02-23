La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 52 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Un coche de la Policía Local de Logroño - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 52 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (22), por causar molestias o vociferar en la vía pública (10), por uso de petardos (8), por ensuciar la calle (5), por ruidos en domicilios (4) y por consumo de alcohol en la calle (1).

También se interpusieron las siguientes denuncias a establecimientos de hostelería: por rebasar los límites de la terraza (1) y por no cumplir el horario de cierre (1).

Además de estas 52 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 10 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Y a ello hay que añadir 32 denuncias más en materia de seguridad vial (16 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).