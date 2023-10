La Policía Local de Logroño cuenta ya con 8 desfibriladores, siete en coches patrulla y uno en la Comisaría de Ruavieja

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño cuenta desde hoy con ocho nuevos desfibriladores, adquiridos por el Ayuntamiento, de los que siete van a ser móviles y van a estar instalados en coches patrulla, y uno más, fijo, situado en la Comisaría central de la calle Ruavieja.

De este modo, desde el Consistorio se considera que se da un servicio esencial a la Policía Local, tanto desde el punto de vista de la atención a la ciudadanía como de la prevención de riesgos laborales de los profesionales del propio cuerpo.

Los equipos incorporados son desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), que actualmente están considerados como la terapia más eficaz y segura en el tratamiento de los casos de muerte súbita cardíaca, para su utilización por personal no médico hasta la llegada de los recursos sanitarios de emergencias.

Todos los efectivos del Cuerpo de Policía Local han sido formados en las maniobras de reanimación cardiopulmonar, así como en el uso del desfibrilador, con la correspondiente certificación.

Como ha apuntado en la presentación de los nuevos equipos el concejal de Interior, Francisco Iglesias, "carecíamos de este servicio en Policía Local y con esta incorporación, completamos un círculo que comenzó en el año 2016 con la implementación de los desfibriladores en los 53 autobuses urbanos, que siguió con los desfibriladores para Bomberos, en uno de los camiones y en el propio parque".

"Es -ha afirmado- un hito importante porque un desfibrilador salva vidas. La Policía Local ya ha salvado dos vidas este año utilizando los desfibriladores de los autobuses urbanos. Ojalá no se tengan que utilizar más, pero si se tienen que usar, irán los propios coches patrulla, con lo cual tendremos cubierto en los tres turnos de servicio la ciudad de Logroño con desfibriladores en los coches de Policía".

Así, en palabras de Iglesias, "el personal que está en la calle que no sólo pone multas, no sólo sanciona, no sólo interviene en desgracias, sino que también salva vidas, tanto los bomberos como los conductores de autobús y ya también la Policía Local, desde hoy están dispuestos a salvar, ojalá que no, pero a salvar más vidas con este equipamiento".

Ha recordado además que Protección Civil cuenta igualmente con otros dos dispositivos de este tipo y que se está en revisión de todos los edificios municipales "por parte de los servicios de prevención de riesgos para ver en cuál falta, y en aquél que falte, no dudaremos en destinar inmediatamente la cantidad económica necesaria para dotarlo".

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Local, Héctor Ruiz, ha reseñado que "el desfibrilador del que ahora se nos dota es una gran herramienta, tenemos que tener en cuenta que atendemos una emergencia en menos de tres minutos, por lo tanto en estas situaciones es fundamental que tengamos capacidad de reacción y las herramientas adecuadas".

"Vamos a tener permanentemente en la vía pública y distribuidos por toda la ciudad siete aparatos con personal evidentemente formado para su uso. Los aparatos han sido suministrados por la empresa Iberocardio que ha sido también la encargada de dar la formación a toda la plantilla que se ha dado, además, con el mismo equipo que después se va a utilizar en la calle, por lo tanto, su uso y manejo está perfectamente garantizado", ha explicado Ruiz.

El comisario jefe ha detallado que "son aparatos de última generación, de funcionamiento semiautomático y se pueden utilizar tanto con personal adulto como con pacientes pediátricos, con niños", de modo que, ha añadido, "a partir de hoy, la Policía Local, cuando atienda una emergencia de este tipo, ya no tendrá que recurrir a los desfibriladores de los autobuses urbanos, que es lo que hacíamos ahora".

Y aún así, ha recalcado Ruiz, "en lo que va de año se han salvado dos vidas" en emergencias de este tipo, "ojalá no tengamos que utilizarlos más, pero si fuera necesario, su uso todavía va a ser más ágil que era hasta el momento".

A ello ha sumado que, junto con la formación ya recibida respecto a los desfibriladores, "a lo largo del próximo año seguiremos formándonos en otro tipo de atención sanitaria que es necesario suministrar a las personas afectadas en el menor tiempo posible hasta que lleguen ya los servicios profesionales sanitarios".

Como ha subrayado Iglesias, "teniendo en cuenta esa respuesta menor a tres minutos, la atención temprana que los agentes locales pueden prestar a personas que han sufrido un infarto puede determinar las posibilidades de supervivencia de la víctima, ya que está comprobado que, ante una parada cardiaca, la posibilidad de supervivencia de la persona se reduce entre un 7 y un 10% a cada minuto que pasa".

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

El desfibrilador adquirido, del modelo HeartSine Samaritan PAD 350, es uno de los equipos más vendidos en toda España y en el resto del mundo.

Se trata de un aparato de última generación y fabricación europea que optimiza la descarga según cada paciente, tanto personas adultas como niños, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia. Además, gracias a su sistema semiautomático, tras analizar el corazón de la víctima, indica si es necesario proceder a la desfibrilación.

Uno de los equipos permanecerá fijo en la sede de la Jefatura Superior de Policía Local, mientras que los siete restantes estarán disponibles en vehículos patrulleros para ser utilizados de manera inmediata allá donde se necesiten.