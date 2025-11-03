Policía Local de Logroño interpuso el pasado fin de semana 118 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 118 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (82), por consumo de alcohol en la calle (16), por ruidos en domicilios (9), por vociferar y generar molestias en la vía pública (7) y por otros actos que generan suciedad (3).

También se formuló una denuncia a un establecimiento hostelero por permitir a su clientela sacar consumiciones al exterior.

Además de estas 118 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 11 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (por tenencia y consumo de estupefacientes y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad).

Y a ello hay que añadir 20 denuncias más en materia de seguridad vial (10 derivadas de controles de alcoholemia, 8 por el uso incorrecto de vehículos de movilidad personal, 1 por consumo de drogas y 1 por conducir sin carné).