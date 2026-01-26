Policía Local de Logroño interpuso el pasado fin de semana 59 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Policía Local de Logroño, coche patrulla - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado este lunes de que la Policía Local de la ciudad formuló durante el pasado fin de semana un total de 59 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (30), por consumo de alcohol en la calle (9), por vociferar y causar molestias en la vía pública (10), por pintadas vandálicas (3), por ruidos en domicilio (2) y por otros actos que producen suciedad o daños (2).

En cuanto a la hostelería se interpusieron 3 denuncias, una por ejercer la actividad fuera de horario, otra por tener el espacio de terraza sin marcas delimitadoras y una tercera por permitir a los clientes sacar bebidas fuera del establecimiento.

Además de estas 59 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 12 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 11 de ellas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes y una por desobediencia a agentes de la autoridad.

Y a ello hay que añadir 37 denuncias más en materia de seguridad vial (25 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).