Policía Nacional actúa frente a quienes vuelan drones al margen de la normativa en La Rioja - JEFATURA NACIONAL DE POLICÍA LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja mantienen una vigilancia constante sobre el uso de drones, habiendo llevado a cabo varias intervenciones en lo que llevamos del mes de agosto.

Una de estas intervenciones tuvo lugar en uno de los acontecimientos más especiales del mes de agosto: el eclipse de sol, que congregó a numerosos ciudadanos para presenciar este fenómeno.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del centro penitenciario de Logroño, donde los agentes actuantes procedieron a la inhibición de este vuelo, no solo porque se encontraba muy cercano a las instalaciones del centro penitenciario, sino también porque carecía de los permisos obligatorios.

La cuantía de las sanciones que se impondrán por las infracciones cometidas variará según la gravedad de la infracción y de la persona que comete la misma.

En todo caso, para personas físicas, pueden ser sanciones leves, de 60 a 45.000 euros; sanciones graves, de 45.001 a 90.000 euros; y sanciones muy graves, de 90.001 a 225.000 euros.

En el caso de las sanciones para los profesionales, sean personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley de Seguridad Aérea con carácter comercial o que las realicen a cambio de una contraprestación económica no salarial, se pueden aplicar sanciones leves, de 4.500 hasta 70.000 euros; sanciones graves, de 70.001 a 250.000 euros; y sanciones muy graves, de 250.001 a 4.500.000 euros.

Si además la conducta constituye un delito, se actuará conforme al Código Penal.

UNIDAD AÉREA DE LA POLICÍA NACIONAL.

Se trata de una unidad cuya función principal es la seguridad del espacio aéreo. Cuenta con sistemas de detección e inhibidores para detectar vuelos ilegales o sin el permiso correspondiente.

Además, son de gran utilidad en labores humanitarias de búsqueda de personas desaparecidas en condiciones desfavorables, gracias a su cámara térmica y por su fácil acceso a zonas difíciles.

REQUISITOS PARA VOLAR UN DRON.

Cabe recordar que el vuelo de UAS (dron), está sujeto a la normativa vigente, por lo que, como en otras ocasiones, se recuerda que hay que informarse de qué restricciones tiene la zona de vuelo sobre la cual se quiere volar y realizar los trámites necesarios para poder realizar la operación de vuelo en ellas.

Asimismo, la localidad de Logroño y una gran zona de La Rioja, están dentro de una Zona restringida de vuelo.

Más concretamente, en la ciudad de Logroño, confluyen tanto esa zona restringida como otras zonas geográficas de UAS con sus diferentes requisitos, por lo que se recuerda que en zona urbana hay que comunicar el vuelo al Ministerio del Interior.

Desmintiendo la creencia generalizada, de que las aeronaves no tripuladas de menos de 250 gramos están exentas de la normativa aeronáutica, cabe recordar, que dichas aeronaves no tripuladas siguen teniendo que cumplir lo referente a la normativa.