La Policía Nacional advierte sobre el 'hurto amoroso': "Un abrazo que puede salir caro"

En el 'hurto amoroso' todo empieza con una excusa - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía Nacional en La Rioja ha advertido sobre el 'hurto amoroso', señalando que se trata de "un abrazo que puede salir caro" ya que es una técnica para robar joyas y otros objetos.

En nota de prensa, ha relatado cómo "un abrazo inesperado, una conversación aparentemente inocente o una muestra exagerada de simpatía, pueden parecer situaciones sin importancia cuando ocurren en plena calle".

Sin embargo, ha añadido, "detrás de algunos de estos acercamientos, se encuentra una modalidad delictiva conocida popularmente como 'hurto amoroso', una técnica basada fundamentalmente en la distracción y el contacto físico".

A diferencia de otros delitos contra el patrimonio, sus autores tratan de evitar inicialmente la violencia o las amenazas. Su principal herramienta es la confianza.

Buscan aproximarse a la víctima con alguna excusa y conseguir que centre su atención en una conversación, un gesto afectivo o cualquier otra situación inesperada.

Mientras esto ocurre, aprovechan para sustraer relojes, cadenas, pulseras, anillos, carteras u otros objetos de valor.

No existe una única forma de iniciar el acercamiento. Los autores pueden preguntar por una calle, pedir alguna indicación, fingir que conocen a la víctima de otro lugar o mostrarse especialmente agradecidos después de recibir alguna pequeña ayuda.

En otras ocasiones, directamente actúan como si existiera una relación previa, tratando de provocar unos segundos de desconcierto.

A partir de ese momento pueden intentar aproximarse todavía más, tocar el brazo de la víctima, estrecharle la mano, o generar cualquier otro contacto físico. Por eso, no es tanto la frase utilizada, sino la insistencia por reducir la distancia lo que debe hacernos estar alerta.

EL ABRAZO, EL MOMENTO CLAVE PARA LA DISTRACCIÓN

El abrazo es una de las formas más conocidas de este método. Después de iniciar la conversación, el desconocido puede tratar de abrazar o besar a la víctima, agarrarle las manos, o sujetarle del brazo.

Es durante esos pocos segundos, cuando se puede producir la sustracción. Mientras la víctima intenta comprender qué está ocurriendo o responder al comportamiento desconocido, la persona aprovecha para manipular el cierre de un reloj, retirar una pulsera o hacerse con una cadena. La rapidez y habilidad con la que pueden actuar provoca que la ausencia del objeto no se detecte inmediatamente.

Los autores no actúan necesariamente solos, puede existir un reparto de funciones entre varias personas. Así, mientras una establece el contacto, otra puede observar el entorno, esperar en las proximidades o facilitar la huida.

Las personas de avanzada edad pueden convertirse en objetivos especialmente atractivos para este tipo de delincuencia, sobre todo, cuando llevan a la vista cadenas, pulseras, relojes o joyas de cierto valor. En algunos, casos los autores pueden observar previamente a la víctima y esperar hasta encontrar un momento favorable para aproximarse.

Muchas de las víctimas no descubren la sustracción hasta pasado un tiempo, lo que reduce considerablemente las posibilidades de localizar a los autores y explica por qué la prevención resulta especialmente importante.

El 'hurto amoroso', ha resaltado la Policía, funciona precisamente porque aprovecha comportamientos que normalmente asociamos con algo positivo.

Por eso, la mejor defensa no consiste en dejar de ser amable, sino en saber dónde establecer los límites. Podemos responder, ayudar o conversar con un desconocido sin permitir que invada nuestro espacio personal. La prudencia forma parte de nuestra seguridad.