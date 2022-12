La Policía Nacional alerta sobre la estafa dirigida a clientes de entidades bancarias

LOGROÑO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Desde la Jefatura Superior de La Rioja, alertan de la recepción de denuncias formuladas en esta Jefatura, sobre una nueva modalidad de estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios en cuestión de minutos.

Para ello recurrirán una vez más a una estafa de tipo 'phishing', mediante la que los responsables de la estafa se hacen pasar por una institución pública o una compañía de renombre con el objetivo de engañar a sus potenciales víctimas y conseguir todo lo que necesitan sobre las mismas. Desde datos personales como pueden ser su número de teléfono hasta sus datos bancarios.

El objetivo de los cibercriminales en este caso son los usuarios y usuarias de diferentes entidades bancarias. Por esa misma razón, independientemente del banco, es importante estar prevenido ante cualquier posible ataque que puedas recibir en las próximas semanas.

MODUS OPERANDI

Los estafadores se hacen pasar por un entidad bancaria a través de una llamada telefónica informando que "hay un problema con su tarjeta de crédito", informándole que va a recibir unos mensajes de texto, los cuales a los pocos minutos sin ser recibidos desde un remitente identificado como el banco, del que la vicitma es cliente, en los cuales se puede leer:

"Estimado cliente, su cuenta ha sido bloqueada temporalmente por movimientos sospechosos. Para activar y verificar su cuenta puede acceder de forma segura desde el siguiente enlace".

En este mensaje, en el que se referirán a la victima en todo momento como cliente, te explicarán que tu tarjeta bancaria ha sido utilizada ilegalmente por una dirección IP en concreto: "Hemos investigado que alguien ha utilizado su tarjeta sin permiso". Un mensaje que debería hacernos pensar tanto por ese asunto impersonal como por las faltas ortográficas que podemos encontrarnos al principio del mismo. Como viene siendo habitual, los estafadores te animarán a que pulses sobre un enlace que te presentarán a continuación para solventar el problema: "Haga clic en el enlace a continuación para abrir una ventana segura del navegador y siga las instrucciones para proteger su tarjeta del fraude".

A través de un mensaje en el móvil, los delincuentes mandan el texto haciéndose pasar por el banco diciendo que: "Si no reconoce esa actividad, verifique inmediatamente, para que, posteriormente, las víctimas aporten su clave de acceso de la app, la firma electrónica y el DNI. También se pueden encontrar con mensajes como hemos cambiado la operativa a consultiva, por razones de seguridad, para activarla de nuevo siga los pasos".

Con el objetivo de que lo hagas en el menor tiempo posible, los estafadores te amenazarán con cancelar tu tarjeta si no actúas en menos de 24 horas: "Aviso: si esto no se completa dentro de las 24 horas, se pedirá que suspendamos su tarjeta de manera indefinida para que no pueda usarse con fines fraudulentos".

Junto a este aviso, el correo electrónico muestra un botón que te redirigirá al área de clientes de tu entidad bancaria. En realidad es una página web fraudulenta, similar a la oficial de tu banco, desde la que te sacarán tus datos de acceso. Gracias a ello podrán hacerse con el control del mismo y operar sin tu consentimiento. Entre otras cosas podrán realizar compras a tu nombre o incluso pedirte un rescate a cambio de recuperar todos tus datos.

Los delincuentes están aprovechando estas fechas navideñas para llevar a cabo este tipo de estafa.