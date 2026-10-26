La Policía Nacional alerta sobre las estafas cometidas a través de 'Whatsapp'

Consejos para evitar fraude por whatsapp - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado sobre la comisión de una estafa a través de Whatsapp. Hay diferentes modalidades de este tipo de estafa, como el envío de links maliciosos o la realización de supuestas votaciones a través de links, con la falsa excusa de votar en algún concurso infantil.

Una vez que se pincha en este tipo de enlaces maliciosos se provoca la pérdida de control de tu propia aplicación móvil con el fin de estafar a sus familiares o amigos y pedirles dinero.

¿Podrías votar por Eliska? Es una de las últimas modalidades En esta estafa en concreto, se pide a la víctima que participe en una votación para que una niña llamada 'Eliska' gane una clase de baile gratuita; para realizar correctamente esa supuesta votación, nos proporcionan un enlace en el que hay que entrar, y una vez que hemos accedido, es necesario ingresar nuestro número de teléfono y un código de verificación que nos llega al mismo.

Con ese código no se está votando, sino que se autoriza a los estafadores a vincular nuestra cuenta de 'Whatsapp' a otro dispositivo móvil.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

-No pinche enlaces maliciosos o de origen dudoso.

Por precaución, elimine los mensajes con link pidiéndole que vote por alguna causa.

-Avise a todos sus contactos por si alguien les hiciera peticiones en su nombre.

-Active la verificación en dos pasos.

A través de 'Ajustes' en la propia aplicación, 'Cuenta' y 'Verificación en dos pasos'.

-Mantener actualizado el sistema operativo de la aplicación y el software de seguridad.

Si ya ha sido víctima de esta estafa, acuda a interponer denuncia a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, avise lo antes posible a sus contactos para que no sean estafados y aporte el mayor número de pruebas como fotografías, conversaciones y capturas de pantalla en su denuncia.

Si ya hubiera enviado alguna cantidad de dinero a algún familiar, contacte de inmediato con su entidad bancaria y explíquele lo sucedido e intente que le detengan el pago si fuera posible.