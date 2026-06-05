La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína y marihuana en el centro de Logroño - POLICÍA NACIONAL LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo la detención de un varón por su presunta participación en un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Durante la mañana de ayer se practicó la entrada y registro de un domicilio que se había convertido en un punto de venta de sustancias estupefacientes, al que acudían de forma habitual numerosos compradores.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Los vecinos del barrio alertaron de la presencia constante de personas ajenas a la zona que accedían al inmueble para adquirir y consumir sustancias estupefacientes.

Asimismo, la investigación contó con la colaboración y coordinación de la Policía Local de Logroño. Tras realizar una investigación y el análisis de la información obtenida, los agentes lograron identificar al presunto responsable de la actividad ilícita, procediendo finalmente a su detención.

El detenido distribuía pequeñas cantidades de sustancia estupefaciente en cada transacción, presuntamente con la finalidad de dificultar una posible intervención policial y reducir el riesgo de detección.

ENTRADA Y REGISTRO.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, agentes de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo antidroga para proceder a la entrada y registro de una vivienda situada en el centro de la ciudad.

En el operativo participaron diferentes unidades policiales, entre ellas la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), responsables de la investigación desde su inicio.

La actuación culminó con la intervención de diversas sustancias estupefacientes, útiles e instrumentos empleados para su distribución, un arma detonadora de la marca HS y una importante cantidad de dinero en efectivo.

Asimismo, se procedió a la detención de un varón como presunto responsable de la actividad investigada, al que se le imputa un delito contra la salud pública.

Esta operación se enmarca en el dispositivo de prevención y seguridad establecido por la Policía Nacional con motivo de la próxima celebración de las fiestas de San Bernabé.

Dentro de este marco, se están intensificando las actuaciones dirigidas a la detección y erradicación de puntos de venta de sustancias estupefacientes, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el normal desarrollo de los actos festivos.

La Policía Nacional continuará desarrollando dispositivos específicos de prevención y control durante las próximas semanas para contribuir a que vecinos y visitantes disfruten de unas fiestas seguras.