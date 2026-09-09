La Policía Nacional detiene al presunto autor del robo en el interior de un vehículo en Logroño - POLICÍA NACIONAL LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo la detención de un varón, como presunto autor del robo con fuerza cometido en un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones del domicilio de la víctima, en una conocida calle en Logroño.

Fue una llamada de la Policía Local de Logroño la que alertó a la dueña del vehículo de que la ventanilla de su vehículo estaba fracturada y que podría haber sido víctima de un robo.

Tras comprobar lo ocurrido, la mujer se desplazó hasta la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano para interponer la correspondiente denuncia y realizar un listado de los objetos que había echado en falta del interior del vehículo.

Entre ellos se encontraban una baliza V16, un kit de emergencia, unas gafas de sol, un juego de llaves y una bolsa con varias prendas de ropa deportiva.

Como es habitual en este tipo de hechos delictivos, la Brigada Provincial de Policía Judicial de esta Jefatura, realizó la correspondiente Inspección Ocular Técnico-Policial del vehículo y pudo comprobar que el presunto autor de los hechos habría fracturado la ventanilla trasera derecha para acceder al interior.

Durante el examen de posibles huellas dactilares en el interior del vehículo, más concretamente en la ventanilla delantera derecha, se pudieron extraer varios fragmentos que coincidían plenamente con las huellas de una persona que ya había sido detenida en esta Jefatura.

En consecuencia, se procedió a su detención, acusándole de su presunta participación en un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo y pasando a disposición judicial. Al detenido le constan dos antecedentes policiales por hechos de diversa índole policial.

LABOR FUNDAMENTAL DE POLICÍA CIENTÍFICA

La labor de Policía Científica resulta esencial para el esclarecimiento de numerosos delitos, ya que el minucioso trabajo de inspección ocular y el análisis de los indicios recogidos, pueden permitir, como en este caso, identificar al presunto autor a través de huellas u otros vestigios localizados.

Desde la Policía se aprovecha por último para recordar que es importante no dejar objetos de valor ni pertenencias a la vista, comprobar que puertas y ventanillas quedan correctamente cerradas y estacionar, siempre que sea posible, en lugares transitados.