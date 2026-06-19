La Policía Nacional entrega un reconocimiento al periodista Juan Baño y al abogado José Manuel Olivares en Logroño - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía ha acogido este viernes un acto de reconocimiento al periodista Juan Baño y al abogado José Manuel Olivares. Se han entregado en el día de hoy, pero con motivo de la celebración (el pasado día 16) del Acto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. El tercer acto institucional de la Policía Nacional del año 2026.

Ambos han formado parte de investigaciones relacionadas con la banda terrorista ETA. Juan Baño, periodista y responsable de Seguridad y de Interior de la Cadena Cope desde hace más de dos décadas. Es experto en información del Ministerio del Interior, terrorismo y casos de investigación criminal. Se incorporó a Cadena Cope a principios de los años 90 y ha pasado por casi todos los programas y diferentes franjas horarias de la emisora. También es colaborador habitual en diferentes medios de comunicación.

Se ha especializado en información antiterrorista. Ha recibido la condecoración al Mérito Policial, con distintivo blanco por la Policía Nacional.

José Manuel Olivares Abad es un abogado de reconocido prestigio, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Completó los cursos de Doctorado en Derecho Penal, en el Departamento de Derecho Penal de la UNED. Realizó estudios como investigador independiente en Italia. Ha realizado multitud de cursos y publicaciones relacionadas con el Derecho. Y ha ejercido como profesor de diferentes Cursos, Conferencias y Másteres.

Ha sido ponente en la Escuela Nacional de Policía (ENP) y condecorado con la Cruz al Mérito Policial, con distintivo blanco, por el Ministerio del Interior a propuesta de la Comisaría General de Policía Judicial.

Se ha especializado en protección del Patrimonio Histórico y defensa jurídica de agentes de Policía Nacional con ocasión de determinadas actuaciones policiales.