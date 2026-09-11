La Policía Nacional expulsa a un hombre que contaba con más de diez detenciones y cinco identidades en Logroño

Agentes de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de La Rioja han procedido a la expulsión de territorio nacional de un hombre que acumulaba más de diez detenciones y que había llegado a utilizar hasta cinco identidades diferentes.

La actuación se inició tras recibirse una comunicación de la Guardia Civil informando de que el individuo se encontraba alojado en un establecimiento hotelero en un municipio de La Rioja. Durante la madrugada, agentes de la Policía Nacional procedieron a su identificación, comprobando que carecía de cualquier documento que permitiera acreditar fehacientemente su identidad.

CINCO IDENTIDADES Y NUMEROSOS ANTECEDENTES

A partir de ese momento, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de la Jefatura, inició las correspondientes gestiones para determinar tanto su verdadera identidad como su situación administrativa en España. Las primeras comprobaciones permitieron constatar que no figuraban intentos de regularización de su situación en territorio nacional.

El análisis de las bases de datos, y el cruce de información con otras unidades policiales, permitieron reconstruir su historial e identificar las diferentes identidades que había utilizado. Las investigaciones determinaron que el hombre acumulaba más de diez detenciones practicadas por la Policía Nacional.

Entre los hechos por los que había sido detenido anteriormente figuraban delitos relacionados con el tráfico de drogas, violencia doméstica, robos con fuerza en las cosas, tenencia de armas, explosivos o municiones y diferentes delitos contra el patrimonio, entre otros. La labor especializada de Extranjería y Fronteras La actuación pone de manifiesto la importancia del trabajo desarrollado por la Brigada de Extranjería y Fronteras, cuyos agentes realizan una labor especializada que va más allá de la mera comprobación de la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros.

Tras las gestiones realizadas y una vez comprobado que se encontraba entre los supuestos de expulsión, se llevaron a cabo los trámites correspondientes para culminar tal expulsión del territorio nacional. La especialización y la coordinación constituyen una herramienta fundamental para detectar estas situaciones, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y contribuir a la seguridad ciudadana.