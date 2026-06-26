Policía Nacional forma a personas sordas en el uso De la aplicación AlertCops - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional continúa reforzando su compromiso con la inclusión y la seguridad de los colectivos más vulnerables en La Rioja. Con este objetivo, el delegado de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior impartió en la tarde de ayer una jornada formativa dirigida específicamente a personas sordas y con discapacidad auditiva de la región.

La actividad contó con la participación de 16 asistentes, quienes pudieron resolver dudas y conocer de primera mano el funcionamiento de AlertCops, la aplicación móvil oficial de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior que engloba a Policía Nacional y Guardia Civil.

Desde la Jefatura el subinspector Vila destacó que "la seguridad inclusiva no consiste en tratar a todos por igual, sino en dar a cada persona el recurso específico que necesita. En la Policía Nacional trabajamos cada día para que ningún ciudadano se sienta aislado o vulnerable ante el delito por culpa de una barrera de comunicación", señalando que esta app es un recurso vital para la comunidad sorda, ya que permite alertar de un delito, chatear con la sala de control o enviar fotos y geolocalización en tiempo real sin necesidad de realizar una llamada de voz.

ATENCIÓN PRESENCIAL ADAPTADA EN LA RIOJA

Más allá de las herramientas digitales de emergencia, la sesión se centró en explicar los recursos de accesibilidad que la Policía Nacional tiene implantados en las comisarías riojanas para garantizar la igualdad de condiciones a la hora de realizar trámites como la renovación del DNI o interponer una denuncia en nuestras Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano:

Plataforma SVIsual: Un servicio pionero de videointerpretación en Lengua de Signos Española (LSE). A través de este sistema, un intérprete interactúa en tiempo real entre el ciudadano y el agente, tanto en dependencias policiales como en la gestión de emergencias a distancia.

Sistemas FM y bucles magnéticos: Dispositivos tecnológicos de apoyo que eliminan el ruido ambiental de las oficinas y transmiten la voz del policía directamente a los audífonos o implantes cocleares de los usuarios.

La figura del Facilitador: Un profesional especializado que asiste a personas con necesidades específicas de comunicación o discapacidad cognitiva durante los procedimientos policiales y judiciales, asegurando que comprendan perfectamente sus derechos.

PREVENCIÓN Y CERCANÍA

Esta jornada se engloba dentro del plan estratégico de Participación Ciudadana de La Rioja, que trabaja de forma permanente con asociaciones y colectivos vulnerables de la comunidad (mayores, menores y personas con diversidad funcional) a través de charlas de prevención y sensibilización.

Con iniciativas como esta, la Jefatura Superior riojana reafirma su modelo de seguridad cercana, adaptando sus recursos humanos y tecnológicos para que ningún ciudadano encuentre obstáculos a la hora de solicitar protección policial.

ALERTCOPS, UNA APP QUE NUNCA DEBE FALTAR

Cabe destacar que AlertCops no es una herramienta de uso exclusivo para la comunidad sorda, sino una aplicación universal diseñada para la protección de toda la ciudadanía en su día a día. Por este motivo, desde la Policía Nacional se invita a todos los riojanos a instalar esta app gratuita en sus dispositivos móviles.

Su presencia se convierte en un recurso preventivo de gran utilidad para cualquier persona, que complementa al 091 ya sea para denunciar de forma discreta, realizar trayectos más seguros gracias a la geolocalización o solicitar el auxilio inmediato ante una emergencia, consolidándose como un canal indispensable para avanzar hacia una sociedad más protegida y conectada.