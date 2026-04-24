La Policía Nacional identifica a diez 'receptores' de dinero de la conocida 'estafa de los likes'

La Policía rastrear en la red para identificar delitos informáticos - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras una larga investigación la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha llevado a cabo la identificación de diez personas como 'receptoras' de dinero de la conocida como 'estafa de los likes'. Se trata de falsas ofertas de empleo que prometen grandes ingresos a las víctimas, en un primer momento se ganan su confianza y después, les ordenan pagos de determinadas cantidades de dinero bajo falsas excusas, dinero que nunca recuperan.

La investigación dio comienzo a finales del año 2025 a través de la interposición de una denuncia, en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en la que la víctima narraba que había sido estafada con 690 euros, 1050 euros y 1060 euros en diferentes momentos desde su inicio en el trabajo de dar 'likes' en diferentes redes sociales.

La víctima observó una oferta de trabajo en una red social, pinchó en ella para obtener más información y tras mantener varias conversaciones a través de otra aplicación mensajería instantánea, aceptó el trabajo que consistía en dar 'likes' o 'me gustas' en diversos vídeos de 'Facebook' e inversiones en criptomonedas. Otra de sus funciones consistía en realizar pagos monetarios a personas que otros le ordenaban, a través de 'Bizum' y también a través de transferencias inmediatas. Tras la realización de todas estas tareas que le habían encomendado ella recibiría, según lo acordado, pequeños beneficios económicos en su cuenta bancaria.

Tras un tiempo se percató de que no estaba recibiendo ningún ingreso en su cuenta bancaria, por lo que se puso en contacto con las personas que le habían prometido los ingresos. Le comunicaron que había ocurrido un error y que para poder solventarlo debía abonar la cantidad de 2.800 euros de manera fraccionada y mediante transferencia bancaria para poder recuperar esos ingresos iniciales que le habían prometido. Y que este nuevo ingreso repercutiría en sus beneficios posteriormente. Finalmente se percató de que estaba siendo víctima de una estafa, por lo que acudió a interponer una denuncia narrando lo sucedido.

MODUS OPERANDI

La conocida 'estafa de los likes' es una modalidad de fraude informático desarrollado principalmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales o plataformas digitales. Los autores, en un primer momento, se ganan la confianza de sus víctimas y aprovechándose de su situación de desempleo, les estafan varias cantidades de dinero. Les prometen la obtención de ingresos rápidos y de manera fácil y sencilla.

En la fase inicial del trabajo, las víctimas suelen recibir pequeñas cantidades de dinero para generar confianza y credibilidad de la supuesta oferta de empleo. Posteriormente solicitan que se adelanten determinadas cantidades de dineros bajo diferentes excusas, como acceder a tareas de mayor remuneración, desbloquear niveles superiores, realizar inversiones temporales que luego serán devueltas con creces. No obstante, estas cantidades una vez que son transferidas nunca le son devueltas a las víctimas y despareciendo los interlocutores. Estas personas, además de convertirse en víctimas y ser estafadas con sus ahorros, en ocasiones se convierten en intermediarios o 'muleros financieros'. Pueden quedar vinculadas a la comisión de otros ilícitos penales como el blanqueo de capitales o estafas. Una vez que han conseguido el máximo de dinero de sus víctimas, los estafadores desaparecen y cortan toda vía de comunicación.

ANTECEDENTES POLICIALES

De las diez personas identificadas, cuatro de ellos tienen antecedentes policiales previos, principalmente por delitos contra el patrimonio, como estafas o robos con fuerza o con violencia.

QUÉ HACER PARA NO SER VÍCTIMA

-No pinchar en enlaces o sitios web de procedencia desconocida.

-No proporcionar datos personales a personas desconocidas o introducirlos en sitios web.

-Desconfiar de ofertas de empleo demasiado atractivas y que prometen grandes beneficios en poco tiempo.

-No adelantar dinero por trabajar ni por acceder a determinadas tareas.

-Desconfiar de ofertas de empleo recibidas sin solicitud previa.

-Verificar el nombre y el domicilio fiscal de la empresa.

Si ya ha sido víctima acuda, lo antes posible, a una dependencia de Policía Nacional e interponga una denuncia narrando todo lo sucedido y aportando el mayor número posible de datos, como capturas de pantalla de conversaciones o detalles de transferencias bancarias.