La Policía Nacional inaugura una galería de tiro virtual en Logroño - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha inaugurado una nueva galería de tiro virtual en las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. El acto ha estado presidido por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz y el jefe superior de Policía de La Rioja, Manuel Laguna.

Los agentes policiales llevarán a cabo sus entrenamientos de forma interactiva, con fuego real, usando sus armas reglamentarias de servicio, sobre blancos estáticos, blancos en movimiento y películas con escenarios de interés policial.

Con la implementación de este tipo de galerías se pretende proporcionar a los agentes un entrenamiento óptimo y específico para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, así como las redes criminales de inmigración ilegal y el acceso al territorio nacional de manera ilícita.

El sistema de tiro virtual, que podrá ser utilizado con fuego real o con un sistema láser, se integra en las galerías de tiro ya existentes, está compuesto por una consola de control, sensores para la detección de disparo, un equipo inalámbrico, audio, proyector de vídeo y pantalla, así como sistemas laser para las armas de dotación policial, réplicas de la pistola reglamentaria HK USP Compact y sistema laser para tiro nocturno.

CREACIÓN DE SITUACIONES REALES

Estos nuevos sistemas tienen una capacidad para detectar hasta 100 disparos por segundo -con una precisión inferior a unos diez milímetros para fuego real- y admiten secuencias de disparos de múltiples tiradores de forma simultánea tanto en fuego real como en modo virtual.

Además disponen de efectos de sonido y de vídeo para alterar las condiciones de ejecución de los ejercicios de tiro.

Los ejercicios de tiro virtual permiten disparar sobre blancos en movimiento y recrear situaciones prácticamente reales con capacidad de adaptarse tanto a las necesidades del personal como de las diferentes unidades policiales.

Cuentan además con un sistema de gestión que se integra en bases de datos, lo que permitirá la cumplimentación automática de la documentación relativa al Plan Nacional de Tiro de la Policía Nacional y así optimizar la gestión y ejecución de dicho plan.

De esta manera está previsto obtener el mejor adiestramiento en el uso de las armas de fuego en aquellas circunstancias en las que deban ser utilizadas.

Este proyecto, enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, refuerza el compromiso del Cuerpo con la innovación y la transformación digital de la Policía Nacional. Se han destinado 2,4 millones de euros para implantar este tipo de galerías en todo el territorio nacional.

Beneficios de las galerías de tiro virtuales:

-Entrenamiento más realista: Se pueden simular y crear situaciones realistas para un mejor entrenamiento y puesta en escena.

-Evaluación continua: Los datos de rendimiento se registran automáticamente, lo que permite una evaluación detallada y continua del progreso de cada oficial.

-Flexibilidad: Se pueden adaptar escenarios y desafíos específicos para satisfacer las necesidades individuales de capacitación.

-Adaptación del entrenamiento a cada funcionario policial y a necesidades concretas.

-Simulaciones de situaciones reales: que se puedan adaptar a cada momento y lugar concreto.

-Mejora la recopilación y análisis de datos sobre el desempeño de los agentes.