Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en el trastero de la calle Trinidad de Logroño

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional investiga el hallazgo, alrededor de las 16,00 horas de la tarde de hoy, de un cadáver en un trastero de la calle Trinidad de Logroño, tal y como han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Éstas mismas fuentes han señalado que "en una primera inspección, y a falta de los resultados de la autopsia, se puede deducir que no hay indicios de muerte violenta".

Tras el hallazgo, se han dirigido al lugar agentes de la Policía Judicial, además de dotaciones del Servicio Riojano de Salud para certificar el fallecimiento.

Tal y como ha informado una vecina del portal del edificio en el que ha sucedido, el 8-10, se trata de un hombre, de más de cuarenta años, que vivía en uno de los trasteros, ubicado en la tercera planta del garaje.

Otro vecino, del primer piso, ha relatado haber visto llegar a efectivos de la Policía Nacional, una ambulancia y bomberos, que han descendido por la rampa del garaje en el que se encuentran ubicados los trasteros.