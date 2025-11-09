La Policía Nacional de Logroño invita a las familias a conocer sus Unidades y Medios Policiales por una causa benéfica - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'Jornada de Puertas Abiertas' de la Policía Nacional ha tenido lugar este domingo en la Jefatura Superior de La Rioja. Un acto, que se celebra cada año, enmarcado dentro de las actividades previstas con motivo del Patrón de los Santos Ángeles Custodios de la Policía Nacional. Una Jornada en la que todas las familias y amigos han podido disfrutar de las diferentes Unidades y Medios Policiales.

La jornada ha dado comienzo a las 11,00 horas con una exhibición policial en la que los más pequeños han podido disfrutar de un secuestro, de una búsqueda de explosivos o de la detención de un 'malo' con un gran despliegue policial, tanto por tierra como por aire.

Durante la exhibición y demostración de Medios y Unidades Policiales se ha podido disfrutar del trabajo en equipo de diferentes Unidades como: Grupos Operativos Especiales de Seguridad (G.O.E.S), Unidad de Guías Caninos, Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos - Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico (TEDAX-NRBQ), Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Unidad Aérea de la Policía (dron y helicópero).

Después de la exhibición, los más pequeños han podido montarse en los diferentes vehículos policiales, como furgonetas, motos o vehículos zeta. Para los más pequeños se ha contado con unos vehículos eléctricos policiales. También han podido ver cómo trabaja la Brigada Provincial de Policía Científica y ver cómo se detectan las huellas dactilares en algunos delitos o cómo es el traje y el robot de los Tedax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos).

ALMUERZO SOLIDARIO

Y como colofón final ha habido un almuerzo solidario, con la degustación de chocolate caliente con bizcochos, o pizza y refrescos. Todo ello al módico precio de 1 euro y con todo lo recaudado se procederá a realizar una donación a la 'AFA RIOJA' (Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de La Rioja).