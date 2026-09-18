Policía Nacional de Logroño refuerza la seguridad con policías de Francia e Italia en las fiestas de San Mateo - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja, ha recibido estos días, como parte del dispositivo para las fiestas de San Mateo, Policías de Francia e Italia, que se integrarán junto con los agentes ya destinados en la Jefatura.

Antes del inicio de los servicios, los policías desplazados hasta la capital riojana han sido recibidos por el jefe regional de Operaciones de La Rioja, Felipe Guzmán Moreno y han tenido su primera toma de contacto con los compañeros de Policía Nacional.

Del mismo modo, han sido recibidos por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda en la Delegación del Gobierno; y posteriormente por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Los agentes extranjeros, con sus uniformes policiales, realizarán los servicios, principalmente en materia de prevención de la seguridad ciudadana, en colaboración con los Agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, formando patrullas conjuntas con agentes españoles.

Las fiestas de San Mateo convierten a Logroño, durante varios días, en un importante punto de encuentro para riojanos y visitantes. La elevada concentración de personas en el centro de la ciudad, los numerosos actos programados y la llegada de turistas, hacen necesario establecer un dispositivo de seguridad adaptado a las características de estas jornadas.

Por ello, los policías recibidos en Logroño, que prestarán servicio con el uniforme reglamentario de su país, junto con los Policías Nacionales de la Jefatura, colaborarán para prevenir la delincuencia, realizar patrullas peatonales en las zonas de mayor afluencia de personas, y atender a turistas que lo necesiten.

Su incorporación supone un apoyo al dispositivo desplegado por la Policía, y una vez finalizada su misión de forma satisfactoria, y alcanzando los objetivos pretendidos de estrechamiento de lazos y canales de comunicación entre ambos cuerpos, el día 25 de septiembre serán acompañados nuevamente hasta sus países.

PROYECTO COMISARÍAS EUROPEAS.

Esta colaboración se enmarca dentro del proyecto Comisarías Europeas, una iniciativa de la División de Cooperación Internacional, que permite que policías de diferentes países europeos se desplacen temporalmente a España para trabajar conjuntamente con agentes de Policía Nacional.

Ello no solo beneficia al ciudadano, sino que también permite compartir procedimientos, experiencias y métodos de trabajo entre agentes pertenecientes a diferentes cuerpos policiales.