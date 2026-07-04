Policía Nacional participa en la extinción del incendio del entorno de Toyo Ito, en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional continúan participando en el dispositivo de emergencia establecido con motivo del incendio que se ha registrado este mediodía en el entorno de Toyo Ito, cerca del camino de La Grajera, en Logroño.

El incendio agrario-urbano se ha declarado este sábado en la zona de Pradoviejo, entre Logroño y Lardero. En la actualidad se encuentra estabilizado.

Pendientes de la confirmación oficial, se estima que la superficie afectada ha sido de 120 hectáreas.

En la actualidad, y a modo de prevención, se mantiene el corte al tráfico de la N-111, en el tramo entre la rotonda de la calle Chile y el peaje de la AP-68.

En concreto, los efectivos de Policía Nacional se encuentran prestando apoyo a los servicios de extinción así como al resto de organismos intervinientes.

Actualmente, se encuentran desplegados:

CECOR: Jefe de Brigada de Seguridad Ciudadana

Puesto de Mando Avanzado: Jefe de la UPR.

Asimismo, indicativos de Radio Patrullas colaboran en las labores de apoyo que van requiriendo los equipos de extinción, facilitando el desarrollo del operativo.