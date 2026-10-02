Política Local financia el 90% de la ejecución de un espacio cubierto en Gallinero de Cameros para vehículos y material - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Gallinero de Cameros, Federico Martínez, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá la construcción de un espacio cubierto para el almacenaje de vehículos municipales, pequeña maquinaria y materiales destinados al mantenimiento de los servicios públicos.

La aportación económica del Gobierno de La Rioja ascenderá a 70.199,99 euros, que representan el 90 % del presupuesto total de ejecución de las obras. El 10 % restante, hasta los 77.999,99 euros por los que ha sido adjudicado el proyecto, será asumido por el Ayuntamiento de Gallinero de Cameros.

"Esta construcción va a servir para proteger de las inclemencias meteorológicas los diferentes recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para mantener el municipio, como un coche, una quitanieves, un vehículo dumper, remolques, una desbrozadora, una cortacésped, así como la sal que se emplea para evitar acumulaciones de nieve", ha señalado el consejero durante la visita al solar donde se ejecutará esta actuación.

En este sentido, ha subrayado "el compromiso firme y claro del Gobierno de La Rioja hacia el medio rural con inversiones como estas que permiten a los pequeños ayuntamientos ejecutar obras e infraestructuras fundamentales para el funcionamiento de los servicios públicos y para garantizar la calidad de vida en nuestros pueblos".

OBRA IMPORTANTE PARA EL PUEBLO

Por su parte, el alcalde ha agradecido el apoyo económico del Gobierno de La Rioja para llevar a cabo esta obra que en el futuro evitará que los vehículos municipales sufran averías derivadas de la meteorología adversa, especialmente del invierno. "Si no fuese por el convenio que hemos firmado, no podríamos acometer esta obra tan importante para el pueblo", ha apuntado Federico Martínez, para quien "es positivo que desde el Gobierno regional se siga invirtiendo en los pequeños municipios".

El espacio se levantará en una parcela contigua al Ayuntamiento situada en la intersección de las calles La Plaza y Real. La estructura contará con una superficie útil total de 42,11 m2, de los que 19,43 m2 estará destinados a un porche cubierto para el estacionamiento de vehículos, y los 21,68 m2 restantes a un almacén cerrado para guardar maquinaria y materiales municipales.

Los trabajos comenzarán con los movimientos de tierra, consistentes en el rebajado de la parcela para la ejecución de la cimentación y la nivelación del acceso del futuro almacén por la calle real. Posteriormente, la cimentación se resolverá con zapatas arriostradas, vigas riostras, muros de hormigón armado en el fondo y un canal que recogerá y conducirá el agua de lluvia de las cubiertas hasta el arroyo que discurre frente al solar.

Por su parte, la estructura estará formada por tres pórticos con pilares y cerchas de madera laminada. La cubierta, que será de madera laminada y teja mixta cerámica roja con acabado envejecido, estará inclinada con pendiente a un agua del 30 %. Asimismo, contará con un caz de hormigón bajo el alero posterior, conectado a una tubería de PVC, para la recogida y conducción de aguas pluviales hacia el arroyo.

La zona de almacén se cerrará mediante bloque de termoarcilla de 19 centímetros, revestido por ambas caras con mortero de cemento blanco hidrófugo. El recinto dispondrá de una puerta basculante de chapa, revestida por su cara exterior con madera y dotada con puerta peatonal.

Por último, se instalará una toma de corriente para la carga de baterías de la pequeña maquinaria, como ampliación de la instalación eléctrica existente en el Ayuntamiento. Asimismo, se colocará un poste con focos led para el refuerzo del alumbrado del acceso al almacén, conectados al alumbrado público del entorno.

MEJORA DE LA LR-254 Y AYUDA PARA REFORMAR EL BAR CAFETERÍA

Esta nueva inversión del Gobierno de La Rioja se suma a las obras de ensanche y refuerzo de firme de la carretera LR-254, la única vía de acceso al municipio de Gallinero de Cameros, finalizadas recientemente por la Dirección General de Infraestructuras con un presupuesto total de 272.633,56 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento de Gallinero de Cameros ha resultado adjudicatario de la línea de subvenciones para financiar obras de reforma, construcción y adaptación de espacios de ocio, convivencia y sociabilidad dotados con bar-cafetería. Una iniciativa pionera de la que se van a beneficiar un total de 33 pequeños municipios riojanos que cuenta con un presupuesto total de 1,34 millones de euros.