Porsche elige Rioja para presentar sus nuevos modelos

Tres bodegas en cada una de las tres zonas de la DOCa han sido los escenarios para la presentación en el marco del Centenario de Rioja

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rioja y Porsche han unido fuerzas en una colaboración inédita que ha recorrido las tres zonas de Rioja -Alta, Alavesa y Oriental- durante esta la primavera y el verano, en el marco del Centenario de la Denominación.

Una alianza que ha aunado la excelencia e innovación en el mundo del vino y en el del motor, y que culminó esta pasada semana con el tercer y último evento exclusivo.

La iniciativa ha contado con la participación de tres bodegas emblemáticas -Bodegas Bilbaínas (junio), Bodegas Faustino (julio) y Marqués del Atrio (septiembre)- y ha ofrecido a cerca de un centenar de invitados una experiencia única que ha fusionado enoturismo y conducción de alta gama.

Los asistentes, entre los que se encontraban compradores, distribuidores, hosteleros y sumilleres, han podido disfrutar de una exclusiva experiencia, con rutas por el paisaje riojano al volante de modelos Porsche como el Taycan 4 eléctrico, Macan 4 eléctrico, Cayenne E-Hybrid, 911 Carrera y Panamera Turbo.

Las jornadas incluyeron también visitas privadas a las bodegas, catas comentadas y almuerzos maridados con vinos de la zona y en ellas participaron representantes del Consejo Regulador y del sector, así como directivos de las respectivas bodegas y una importante delegación de representantes de la marca Porsche.

Esta colaboración pone en valor las sinergias entre dos marcas icónicas: la búsqueda constante de la excelencia, la innovación sin perder de vista la tradición, y una visión internacional basada en la autenticidad. Tanto Porsche como DOCa Rioja comparten una filosofía que apuesta por la evolución sostenible sin renunciar a su esencia.

El Centenario de la DOCa Rioja no solo conmemora un siglo de historia, sino que reafirma su compromiso con el futuro: una viticultura más consciente, más innovadora y conectada con el mundo. Esta alianza con Porsche refuerza ese mensaje y abre la puerta a futuras colaboraciones que sigan posicionando a la Denominación como referente global.

SOBRE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA.

Rioja, la Denominación de Origen Calificada más antigua de España, que data de 1925, y la primera en recibir la certificación de Calificada en 1991, se posiciona como una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa y autocontrol que desarrolla su Consejo Regulador.

Esto unido a su carácter pionero, su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, han sido determinantes para alcanzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Rioja representa más del 40% del valor de los vinos con Denominación de Origen en España y está presente 136 países.

Con más de 66.000 hectáreas, la DOCa Rioja se conforma de tres zonas con características vitivinícolas diferentes - Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental -, que abarcan 144 municipios por los que se extiende la Denominación, con 600 bodegas y más de 13.000 viticultores.

Una pluralidad que garantiza diferentes tipologías de vinos, que ponen en valor el origen singular y la diversidad, siempre con una alta calidad garantizada.