Potenciación y retos del comercio unido al diseño, turismo, cultura o arquitectura, ejes del II LOVISUAL 24h

Participantes en LOVISUAL 24H - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La potenciación y los retos de futuro del comercio unido al diseño, el turismo, la cultura o la arquitectura, han sido el eje de la segunda edición de LOVISUAL 24 Horas, que se ha venido desarrollando entre este jueves y viernes en Logroño, con charlas y actividades ofrecidas por divesos especialistas.

Como ha explicado esta mañana el responsable de la iniciativa, Daniel Niño, "en esta segunda edición, lo que hacemos es, en un periodo de dos días, diferentes jornadas para hablar de preocupaciones, intereses, necesidades que tiene el comercio".

Partiendo de esta base, "hemos tratado diferentes temas interesantes" para el sector, comenzando ayer por la influencia de la IA en el comercio en lo que nos puede aportar, las necesidades que puede tener, hasta dónde podemos llegar y cómo podemos trabajar con ella". Un encuentro que ha contado con Javier Fernández Poyo, director de Mainn22 y antiguo responsable de innovación de Desigual.

La moda desde la comunicación fue el centro de la segunda charla, que tuvo lugar en el CCR, con tres periodistas, Rafael Rodríguez, Carmen Mañana y Leticia García, "hablando de moda desde un punto de vista muy periodístico, no tanto de comprar moda, sino de especialistas con las vivencias que se ven detrás de la pasarela, no solo la parte bonita".

Esta mañana ha sido el turno, en la sede de la ESDIR, de Lauro Samblás, director de arte creativo que ha trabajado para marcas como Chanel, Gucci, Loewe, y otras, que ha explorado la relación entre el diseño de los establecimientos, la comunicación y la experiencia de compra, abordando la importancia de la identidad de los espacios comerciales y su contribución al entorno urbano.

Esta segunda edición se ha cerrado acto seguido, con la intervención del consultor Abel Díaz y del empresario portugués André Costa, especialista del sector del retail con puntos de negocio en Oporto, Lisboa y Algarve, que se ha centrado en "cómo el turismo influye en nuestras ciudades y en el comercio".

LOVISUAL 24 Horas ha completado su programa más técnico, ha explicado Niño, con otras actividades "como una serie de visitas en espacios gastronómicos", entre los que ha citado 'Odisea', una bodega urbana de la mano del bodeguero y arquitecto Javier Arizcuren en la calle Santa Isabel o 'La Chispa Adecuada'.

"Hemos conseguido tocar cuatro patas que hoy en día al sector del retail, al sector del comercio, nos afectan bastante, compartiendo tanto problemáticas como cosas buenas. E incluso han ido saliendo diferentes planteamientos cara al próximo año de temas que se pueden tocar, como las redes sociales", ha apuntado Niño.

Por su parte, André Costa ha explicado la importancia para el comercio tradicional "de la forma de captar el turismo, aprovechar el turismo que hoy hay en determinadas ciudades", como en el caso de Portugal, donde, ha dicho, "en el país somos 10 millones de habitantes y el año pasado, nos visitaron 30 millones de personas".

Lo "difícil" en este marco, ha reseñado Costa, es "atraer al cliente para dentro de la tienda, es un gran desafío", ante lo que ha apelado a "lo auténtico, la experiencia, el servicio y la atención que damos al cliente".

A ello ha sumado la "selección" de marcas, y "cómo" se colocan esas marcas "que son las mismas en todas las ciudades" dentro de la tienda, lo mismo que la atracción de los escaparates "que son los que nos hacen parar" son decisivos a la hora de "hacernos entrar" en un establecimiento.

Y, por último, ha colocado el empresario portugués otros aspectos importantes, como "las formas de comunicar", la "obligación también de las redes sociales" o la colaboración que se debe establecer con "hoteles o restaurantes". "Hoy no basta ya con tener marcas en una tienda, es necesario más", ha sentenciado para concluir.

LOVISUAL 24h está organizado por Visual, con el patrocinio de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y el Ayuntamiento de Logroño. En esta edición han participado también Bodega Urbana Arizcuren, como bodega oficial, y Modaes, como medio oficial y ESDIR-Escuela Superior de Diseño de La Rioja, como escuela oficial, y se ha contado con la colaboración de Espacio Odisea y Studio Smith.