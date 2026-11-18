El candidato número dos al Congreso de los Diputados por el PP de La Rioja, Alberto Galiana, y el cabeza de lista al Senado, Javier Merino, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos al Congreso de los Diputados por el PP de La Rioja, Alberto Galiana, y el cabeza de lista al Senado, Javier Merino, han abogado por "reconstruir las políticas de familia" a través de medidas en los ámbitos fiscales, laborales, educativo y social.

En comparecencia de prensa, Galiana ha expresado que el programa electoral de los populares apuesta "por la creación de nuevas familias y también por facilitar el mantenimiento de las ya existentes", sin olvidar "prestar atención especial a las familias vulnerables y a las familias monoparentales".

En el tema fiscal, el canditado a la Cámara Baja ha recordado que "todo el mundo es conocedor de las dificultades que ahora mismo tiene crear una familia", por lo que "los costes deben ser aliviados por los poderes públicos". Ante ello, ha planteado "una medida esencial, que se está desarrollando en La Rioja, pero que se extenderá a nivel nacional con es la deflactación del IRPF ante la subida del IPC, así como proponemos simplificar y unificar las deducciones a las familias".

En materia laboral, Galiana ha señalado que se abordará, junto al Diálogo Social, el aumento temporal de los permisos de nacimiento que supondrá "incrementar las posibilidades para el cuidado de los hijos", así como ha apostado por dotar a las familias de "mayor libertad para organizarse, a través de la conciliación, siempre en diálogo con la empresa, a las que se otorgarán incentivos para poder desarrollar dicha conciliación", a lo que ha sumado "ayudas a la contratación para personas que sustituyan en el ámbito de las empresas a las personas que se han cogido la baja por el permiso por materia de nacimiento".

El candidato al Congreso ha señalado también se facilitirán los "horarios flexibles", además de "dar importancia especial al teletrabajo".

En materia educativa, ha destacado Galiana la cofinanciación de la educación de los 0 a los 3 años. "Es necesario que ante una medida de tal calado como es la extensión de la ampliación universal de 0 a 3 años en todo el país, vaya acompañada de los necesarios fondos estatales para poderlas llevar a cabo".

ÁMBITO DIGITAL PARA MENORES

Por su parte, Merino ha desarrollado medidas del PP de apoyo a las familias monoparentales, que pasa por el "reconocimiento común válido en todo el territorio nacional para que accedan a esas ayudas, a esos derechos existentes y otros que se puedan crear de una manera más sencilla y simplificada también". En el caso de las familias numerosas "seguiremos desarrollando el apoyo a las mismas a través del régimen fiscal, para que no sea un obstáculo las dificultades económicas".

Por otra parte, el candidato número 1 al Senado ha señalado que existe una preocupación por el acceso de los menores a las redes sociales, de ahí que se quiera que "ningún menor de 14 años pueda acceder a redes sociales en solitario, siendo hasta los 16 a través del control parental".

Evitar que puedan acceder al contenidos para adultos o a las apuestas, así como la modificación del código penal para que "lo que en la calle es considerado un ilícito penal, un delito también lo sea considerado en el hábito digital". Para concluir, ha señalado que "trabajaremos para garantizar el descanso digital nocturno de nuestros niños, porque no puede ser que se vayan a dormir con el móvil en la cama y que se queden dormidos cuando ya no puedan más".

Finalmente, ha indicado que trabajarán para reducir drásticamente la pobreza infantil y se reforzarán las ayudar a las familias más vulnerables.