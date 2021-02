El PP acusa al Gobierno de abrir convocatoria de ayudas de la ADER "sin publicidad y con falta de transparencia"

LOGROÑO, 8 (EUROPA PRESS) El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, y el diputado autonómico, Alfonso Domínguez, han acusado al Gobierno de La Rioja haber abierto una nueva convocatoria de ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) a empresas afectadas por los cierres sanitarios "sin publicidad y con falta de transparencia".

En comparecencia de prensa, convocada de manera urgente, los líderes populares ha señalado que el pasado, 4 de febrero, el gerente de la ADER, Fernando San José, firmó la convocatoria de ayudas, que ha entrado en vigor, a las 09,00 horas de este lunes, y se mantendrá hasta las 15,00 horas de 11 de febrero, sin que aparezcan publicadas en el BOR, ni en la página web de la Agencia de Desarrollo, y si lo estén en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, que "no mira nadie" ha apostillado Garrido.

En su intervención, han asegurado que "perjudicará a algunos pequeños empresarios mientras algunos es posible que las conozcan", por lo que para el PP parece que el Gobierno "no quiere que los afectados se presenten o que solo se beneficien unos pocos privilegiados".

Para Garrido, a la "falta de transparencia" ha unido que puede darse un caso de "información privilegida". Por ello, ha afirmado que "además de tener un Gobierno caro e inoperante, es indecente politícamente hablando", por lo que ha exigido explicaciones "al más alto nivel".

"Se comporta como si estuviéramos en la Venezuela de Maduro", ha lamentado.

"Curiosamente esta convocatoria aparece nueve días después de que el Partido Popular presentara su Proposición de Ley de Medidas Urgentes para el rescate de sectores afectados por el cierre decretado por Andreu que abordaba la cuestión de mejor manera, con cuantías similares y en un plazo de pago de 30 días", ha recordado.

"La propia página web de la ADER, a día de hoy, no permite presentar la solicitud a estas ayudas, con el evidente perjuicio que eso ocasiona. Mucho nos tememos que, como ha ocurrido con anterioridad, esta convocatoria se cierre antes de plazo y sin previo aviso".

WEB ADER CERRADA "A CAL Y CANTO"

Por su parte, el Diputado Autonómico, Alfonso Domínguez, ha criticado que "ahora mismo hay abierto un plazo para que autónomos y pymes pidan subvenciones a ADER por el cierre de sus negocios durante la crisis del COVID, pero nadie lo sabe. Se ha abierto una convocatoria para abrir un plazo que ha comenzado esta mañana mientras muchos de los negocios de La Rioja agonizan, pero nadie lo sabe, salvo quizá alguno de los privilegiados". Igualmente, ha añadido que "tampoco se puede presentar nadie a esta convocatoria porque la web de ADER está cerrada a cal y canto y no es posible presentar las solicitudes".

"Lo importante es que se han convocado unas subvenciones sin publicidad y sin transparencia y a las que nadie se pueda presentar, pero la convocatoria está publicada. Esto quiere decir que probablemente esta tarde habrá algunas pymes y autónomos que estén preparando sus solicitudes para cuando el plazo se abra esta semana y habrá algunos empresarios que no estén haciendo nada porque no hay publicidad, no hay transparencia y por tanto no saben que se han convocado ya estas ayudas", ha criticado.

"Lo que les faltaba a todas las pymes y autónomos de La Rioja, falta de transparencia, falta de seguridad jurídica, falta de la más mínima igualdad porque hay gente que ya conoce la convocatoria de estas ayudas y pueden estar preparándose para solicitarlas y gente que no conoce su convocatoria", ha apostillado.

Domínguez ha lamentado que por parte del Gobierno Regional "hay una improvisación total, descomunal y seguramente también estaremos hablando de irregularidades legales por las que alguien tendrá que asumir responsabilidades en un momento tan duro y complicado para la economía de nuestra región".

ESCASOS BENEFICIARIOS

Además, ha afirmado que en esta convocatoria "se ofrece una ayuda de 2.000 euros por cada uno de los empresarios que la soliciten, pero con un máximo de 6,5 millones de euros" lo que quiere decir que "sólo le pueden dar la ayuda a 3.250 pequeños y medianos".

Sin embargo, ha explicado que "son más de 8.000 bares, pequeños bares y comercios que necesitan el rescate del Gobierno de La Rioja. Sin embargo, más de 5.000 de estas empresas están totalmente excluidas de estas ayudas porque sólo han puesto 6 millones y medio de euros paras rescatar nuestra economía". De igual modo, ha censurado que el pago de estas ayudas se prevea en un plazo de seis meses cuando "dentro de 6 meses, muchos de estos negocios ya no estarán vivos para recibir estas ayudas".

Ante la "nefasta gestión económica" del Gobierno Regional, Domínguez ha defendido que "el PP tiene una propuesta en el Parlamento para que puedan apoyar los Grupos Parlamentarios que pide que se pongan al menos 70 millones de euros para rescatar a todos y cada uno de los negocios que están sufriendo los cierres, que se paguen rápido y que sean transparentes y que cumplan el principio de igualdad".

En este sentido, ha contrapuesto "el modelo de Concha Andreu, oscurantista, poco ambicioso, que no cree en la economía riojana, que es lento, que es inexistente", con el modelo del Partido Popular "que es abierto, transparente, en igualdad y que confía en la economía riojana".