El PP afirma que Cacho "no responde a ninguno de los interrogantes del próximo curso" y "es incapaz de anticiparse"

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha lamentado que el consejero de Educación y Cultura del Gobierno Regional, Luis Cacho, "no responda a ninguno de los interrogantes sobre el próximo curso escolar en nuestra región porque está fuera de juego y evidencia que es incapaz de anticiparse a los problemas que planteará un curso 2020/2021 que está a la vuelta de la esquina".

Garrido ha realizado estas afirmaciones con motivo de la comparecencia en comisión, a propuesta del Grupo Popular, del consejero de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja para explicar la aprobación de relaciones medias alumnos/profesor por unidad escolar concertada para el curso 2020/21, así como la propuesta de supresión de diez unidades de educación concertada.

El portavoz del Grupo Popular ha lamentado que "hasta ahora, la gestión del consejero de Educación, Luis Cacho, se haya limitado a crear problemas donde no los había y el mejor ejemplo son sus decisiones en contra de la escuela Concertada en nuestra Comunidad".

"Además de crear problemas, no ofrece las soluciones que demanda la sociedad riojana en general y la comunidad educativa en particular. Así, no hay respuestas para las dudas de los centros educativos, de los profesores o de los padres con relación al próximo curso escolar 2020/2012 en La Rioja. Un reto ante el que el Consejero tiene el deber de acertar", ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que hoy, 16 de junio, "los padres todavía no pueden matricular a sus hijos de cara al próximo curso escolar. No sabemos si el próximo curso va a ser cien por cien presencial o no. No sabemos si la distancia entre alumnos será de un metro o de metro y medio, con las consecuencias que eso tiene en cuanto a las aulas requeridas para respetar la distancia social, o sobre el número de docentes que serán necesarios en función de las nuevas ratios".