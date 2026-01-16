PP afirma que información sobre gestión de la Fundación para la Transformación "es transparente y accesible desde 2023"

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de La Rioja ha asegurado este viernes que "toda la información relativa al funcionamiento y gestión de la Fundación para la Transformación es transparente y de libre acceso para cualquier ciudadano a través de la página web del Gobierno de La Rioja desde que el PP accedió al Ejecutivo regional en 2023".

Así, mediante un comunicado, la formación lamenta que "el PSOE de La Rioja, como ha demostrado hoy con sus declaraciones el diputado regional Miguel González de Legarra, no soporte la buena gestión de la Fundación para la Transformación durante esta legislatura".

Gestión, añaden los 'populares', que "deja en evidencia la administración paralela creada por el PSOE entre 2019 y 2023 conformada por una amalgama de chiringuitos, fundaciones y estructuras opacas y dependientes de la entonces presidenta, Concha Andreu, suprimida de raíz por el Ejecutivo regional del PP".

A su juicio, "resulta comprensible que Legarra no comparta el modelo de planificación y gestión actual, porque está en las antípodas del practicado en el pasado por sus compañeros de partido con responsabilidades en el Gobierno, hoy prima la libre concurrencia, el mérito y la capacidad, así como la gestión rigurosa y la transparencia".

Un principio, dicen, "que se aplica escrupulosamente tanto en el Parlamento de La Rioja, en la respuesta a las iniciativas planteadas por la oposición; como en el BOR en la información relativa a los presupuestos de la Comunidad y por tanto también a las cuentas de la Fundación, así como en el propio portal de transparencia del Gobierno regional, donde se pueden consultar los contratos menores suscritos por la Fundación para la Transformación".

De hecho, "como se le ha trasladado en respuestas parlamentarias al propio Legarra, el diputado, como cualquier ciudadano, dispone de la memoria explicativa y de las cuentas de explotación y capital de la Fundación para la Transformación en las últimas leyes de presupuestos publicadas en la web del Gobierno de La Rioja", aseguran.

Desde el PP recalcan que "desde la llegada al Gobierno de La Rioja del Partido Popular, la Fundación para la Transformación está cumpliendo con su cometido, asumiendo con rigor y efectividad los retos de impulsar una serie de proyectos que realmente sean transformadores y ofrezcan a La Rioja nuevas oportunidades de futuro, aprovechando todos los fondos en lo que sea más útil a los riojanos".

"Las declaraciones del diputado del PSOE de La Rioja, sin proponérselo, suponen en la práctica una enmienda a la totalidad a la forma de gestionar esta Fundación cuando su partido tenía responsabilidades de Gobierno y la evidencia de una mala praxis parlamentaria por parte de quien demanda con trazo grueso una información que es de libre acceso para cualquier ciudadano a través de la página web del Ejecutivo regional", finalizan desde la formación.