El PP de Arnedo destaca el compromiso del Ejecutivo regional por la modernización y el futuro del sector del calzado - PP DE ARNEDO

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo valora "positivamente" las novedades que el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, avanzó el pasado 15 de octubre sobre la creación en la ciudad de Arnedo de un nuevo laboratorio de robótica e inteligencia artificial para el sector del calzado.

Esta iniciativa, que supondrá inicialmente una inversión de 2 millones de euros con cargo a los programas financiados por Red.es, cuenta con el firme compromiso del Ejecutivo riojano de invertir al menos un millón y medio de euros más durante siete años para garantizar la continuidad de este proyecto estratégico y transformador para el sector.

La consecución de este proyecto es una muestra más del compromiso que el Partido Popular mantiene con la industria del calzado, sector fundamental para seguir construyendo el futuro de la ciudad.

El calzado no solo forma parte de la historia y la identidad de Arnedo, sino que sigue siendo uno de los pilares de su economía y del empleo local.

El PP de Arnedo ve "crucial apoyar con proyectos estratégicos a las empresas del sector y facilitar su adaptación a los nuevos retos como este Digital Footwear Factory Lab".

El portavoz del PP de Arnedo, Jesús Rubio, destaca la importancia de trabajar conjuntamente con el Gobierno de La Rioja y el resto de administraciones para seguir impulsando medidas que ayuden a nuestras empresas a avanzar, modernizarse e incorporar nuevas tecnologías que les ayuden a impulsar su competitividad. La puesta en marcha de este laboratorio en el polígono El Raposal permitirá acercar herramientas innovadoras a las empresas del calzado y sus industrias auxiliares, favoreciendo su desarrollo y abriendo nuevas posibilidades de crecimiento.

Esta iniciativa se suma al apoyo económico que ya viene recibiendo el sector por parte del Ejecutivo riojano durante esta legislatura.

En este sentido, el PP de Arnedo recuerda los 800.000 euros en ayudas directas destinados al calzado en 2025 y los 500.000 euros correspondientes a 2026, además del respaldo económico al centro tecnológico NOVEX con un convenio de colaboración. Un apoyo que pone de manifiesto la importancia de mantener una colaboración estrecha con las empresas y atender las necesidades de una industria esencial para la ciudad.

Desde el PP de Arnedo "consideramos que el desarrollo económico del municipio pasa, en buena medida, por contar con un sector del calzado fuerte, capaz de innovar y de seguir generando empleo y oportunidades. De ahí la importancia de que las administraciones acompañen a las empresas y apuesten por proyectos que contribuyan a reforzar su posición de cara al futuro".

El Partido Popular de Arnedo reafirma su compromiso con el tejido empresarial de la ciudad y valora que el Gobierno de La Rioja siga cerca del sector, situando al calzado entre sus prioridades. Porque el compromiso con esta industria es, también, un compromiso con Arnedo, con sus trabajadores y con el futuro de todos los que dependen de ella.