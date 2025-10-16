El PP de Arnedo solicita actividades de ocio infantil para los meses de otoño a invierno

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arnedo ha solicitado, en la Comisión Informativa de Juventud, Participación, Empleo, Juventud, Festejos e Igualdad -área que dirige la concejal socialista Sandra Rodríguez-, la puesta en marcha de manera continuada de actividades de ocio dirigidas a niños de entre 3 y 8 años aproximadamente.

Actualmente, este segmento de edad "carece de espacios de entretenimiento y de actividades de ocio específicas para ellos durante los meses de otoño e invierno, siendo los grandes olvidados por el actual Ayuntamiento de Arnedo".

Numerosas familias con hijos de estas edades han contactado en las últimas semanas con los concejales del Partido Popular de Arnedo para trasladarles la carencia que existe en la programación de ocio de la ciudad. Coinciden en que "echan en falta una oferta continuada de actividades para sus hijos, así como espacios donde puedan acudir durante los fines de semana, especialmente entre los meses de octubre y abril, cuando el mal tiempo impide disfrutar de los parques o de otros lugares al aire libre".

Entre las propuestas planteadas por el Grupo Municipal Popular destacan la programación de sesiones de cine o teatro infantil todos los sábados o domingos, así como la habilitación de espacios de juego -libre o dirigido- en los que puedan desarrollarse talleres de entretenimiento o programarse actividades culturales para los más pequeños, tanto en compañía como bajo la tutela de sus padres.

Desde el Partido Popular de Arnedo "consideramos importante ofrecer alternativas de ocio familiar, que fomenten la convivencia, al tiempo que se apoya a las familias que buscan opciones de entretenimiento para el tiempo libre de sus hijos". Por ello, el Partido Popular solicita al equipo de Gobierno municipal que "valore estas propuestas y estudie su puesta en marcha de cara a este otoño-invierno, ya que en los últimos años se han olvidado de este sector de la población". En este sentido, el PP insta a los concejales del PSOE y PR a que trabajen también por estas familias y que no pongan excusas como que no disponen de espacios en la ciudad.