El PP asegura que "las diferencias internas del PSOE" impiden el acuerdo con la Ley de Memoria Democrática

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Logroño, "como partido democrático que es", ha estudiado durante la última semana la propuesta del Partido Socialista "apoyado en el algo que siempre ha defendido y en lo que ha basado sus políticas cada vez que se habla de memoria histórica: unidad y concordia".

Por ello, el Grupo Municipal Popular presentó una enmienda a la iniciativa socialista para llevar a cabo una de las principales demandas de la Asociación La Barranca: un merecido homenaje en forma de busto o escultura a Basilio Gurrea, alcalde de Logroño hasta 1936, cuando fue asesinado durante el ejercicio de sus funciones.

Del mismo modo, la moción fue enmendada con el objetivo de estudiar la necesidad de establecer un convenio con la mencionada asociación, teniendo en cuenta la existencia de uno con el Gobierno de La Rioja.

En este sentido se han producido las conversaciones entre el Partido Popular de Logroño y parte del Partido Socialista, "en un clima -insistimos- de unidad y concordia".

Como resultado, el PSOE de Logroño ha aceptado la enmienda del Partido Popular.

En ese momento, ha tomado la palabra Beatriz Nalda -concejal del Grupo Socialistaque, "abandonando totalmente la línea que había establecido hasta ese momento el concejal Iván Reinares, se ha hundido en un discurso extremista y totalmente contrario a todos los valores democráticos y de consenso que impregnaban esta iniciativa".

"El PSOE se ha equivocado con un discurso de enfrentamiento. Como consecuencia de esto, el Partido Popular ha votado en contra de la moción del Partido Socialista, considerando que este tipo de actitudes basadas en el odio y la confrontación no tienen cabida cuando hablamos de memoria histórica".

Del mismo modo, el Partido Popular "se ha comprometido y ratifica su intención de honrar la memoria de Basilio Gurrea con la colocación de la mencionada escultura. Logroño es una ciudad que integra y suma, y no debemos permitir la división ni la confrontación".