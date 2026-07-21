El PP asegura que habrá una 2ª convocatoria que garantizará que todos los Ayuntamientos contraten desempleados

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una segunda convocatoria garantizará que todos los ayuntamientos y entidades sociales puedan seguir contratando a desempleados para la ejecución de obras y servicios, así lo ha afirmado el PP tras la rueda de prensa realizada esta mañana por el PSOE en la que advertían de que los recorte de ayudas para el empleo a ayuntamientos riojanos "deja fuera el 60%" de proyectos presentados.

"Mientras el PSOE habla de evolución negativa del empleo, lo cierto es que el número de afiliados a la Seguridad Social en junio de 2026 es de 145.176, frente a los 135.963 de hace tres años", recuerdan desde el PP.

El Gobierno de La Rioja ha anunciado que una segunda convocatoria garantizará que todos aquellos ayuntamientos y entidades sociales que no han podido acceder en un primer momento a las ayudas para la contratación de desempleados, puedan tener acceso a una financiación adicional para seguir contratando personal dedicado a la ejecución de obras y servicios de interés general y social en los municipios de nuestra comunidad autónoma.

El Ejecutivo regional del PP continúa implementando políticas activas de empleo para asegurar la prestación de servicios públicos en nuestros municipios. Un ejemplo es la ampliación de los contratos a los parados mayores de 30 años, que antes tenían una duración de tan solo 6 meses y ahora son 9.

Mientras tanto, "partidos como el PSOE prefieren buscar titulares sensacionalistas de corto recorrido para generar confusión entre los riojanos y trasladar una imagen que no se corresponde con la realidad".

En este sentido, dicen desde el PP, "resulta preocupante comprobar que el PSOE riojano hable de una evolución negativa del empleo en nuestra comunidad, cuando lo cierto es que el número de afiliados a la Seguridad Social en La Rioja en junio de este mismo año alcanzó la cifra récord de 145.176 empleados, frente a los 135.963 que había en junio de 2023, cuando los riojanos decidieron, afortunadamente y por una abrumadora mayoría, cambiar de Gobierno".